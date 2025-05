Thunderist üle jooksnud Timberwolves teenis esimese võidu

Seeria esimesed kaks mängu võõrsil kaotanud Minnesota oli suurepärases hoos juba algusest ning avaveerandil said nad hakkama 19:3 spurdiga, mis aitas võõrustajal veerandi lõpuks saavutada 20-punktilise edu. Poolajapausiks paisus edu 31 punktile ning Minnesota vormistas teisel poolajal kindla 143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31) võidu.

Anthony Edwards viskas 30 punkti, haaras üheksa lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Ainuüksi esimesel veerandil skooris ta Thunderi tiimist enam punkte (16:14), koos Julius Randle'i 24 punktiga kogusid Minnesota kaks liidrit mängu lõpuks tervest Thunderi algviisikust enam punkte (54:49).

"Survestasime neid kohe, kui nad palli said. Ma üritasin kohe visata, kui korvi nägin," ütles Edwards. "Tundsin tegelikult, et olin teises mängus ka rütmis, aga kolmene ei kukkunud. Pidin tagasi saali minema ja vaatama, kuidas pall läbi rõnga läheb."

Timberwolves tabas väljakult 57,3-protsendilise täpsusega ning 40-st kaugviskest läbisid korvirõnga pooled. Edwards tabas viis korda, kuus Minnesota mängijat tabasid kaugelt vähemalt kaks viset. Thunderi visketabavus oli 40,7 protsenti, liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander lõpetas kohtumise vaid 14 punktiga.

"Me pidime terve mängu nende korvide järel otsajoonelt alustama, nad jõudsid kiirelt kaitsesse tagasi. Pole vahet, kellest me NBA-s räägime, raske on skoorida, kui kaitse on paigas," rääkis Gilgeous-Alexander. "Saime lüüa, peame uuesti püsti tõusma. Peame neile tagasi tegema või kaotame ka neljanda mängu. Peame otsustama."

Thunder juhib nelja võiduni peetavat seeriat kaks-üks, neljas mäng toimub Minnesotas Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva.