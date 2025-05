Nõmme Kalju tuli dramaatilise finaali järel teist korda karikavõitjaks

Karikafinaali esimese värava lõi Levadia, kui Mihkel Ainsalu 17. minutil Kalju karistusalal piirilt karistuslöögi realiseeris. Riietusruumidesse mindi Levadia 1:0 eduseisul, aga teise poolaja esimesel minutil määrati neile penalti, mille realiseeris Joao Pedro De Moura Siembarski.

Seljaga vastu seina jäänud Kalju pidi pusima, aga jõudis 72. minutil taas värava kaugusele, kui Kristjan Kask nurgalöögi järel tekkinud segaduses õigel ajal õiges kohas oli. 80. minutil pääses Kalju paremalt äärelt jooksma ning värava autor Kask leidis Ibrahim Jabiri, kes lõi palli Levadia väravavõrku.

Kalju surve aga sellega ei raugenud ning 86. minutil määrati veel neile penalti ja Nikita Ivanov viis Kalju 3:2 juhtima. Mullu karikavõitjaks tulnud Levadia toibus aga koledast veerandtunnist ning 89. minutil kerkis Brent Lepistu standardolukorra järel Kalju karistusalas kõige kõrgemale ja suutis pealöögiga seisu viigistada.

Karikafinaal läks seega lisaajale ning esimesel perioodil leidsid mõlemad meeskonnad võimalus, aga parim variant oli Levadial, kui Richie Musaba pääses Maksim Pavloviga üks-ühele. Kalju kapten Maksim Podholjuzin päästis aga oma klubi, kui jõudis libistades Levadia ründaja jala eest palli ära lüüa. Mõlemad meeskonnad said seejärel veel võimalusi, kuid väravalisa ei sündinud ja finaalmatš läks penaltitele.

Kalju realiseeris oma esimesed kaks võimalust, aga siis eksis Levadia mees Edgar Tur ning Maksim Pavlov võttis järgmises löögivoorus ära ka Aleksandr Zakarliuka löögi. Modou Tambedou ei rikkunud Kalju seeriat ning vormistas Kaljule kokkuvõttes 4:3 võidu.

"See mäng oli tõusude ja mõõnadega, mõnel hetkel oli Levadia parem ja mõnel hetkel meie. Võrdne võrdsega mängus ongi tulemus, et lisaajale minek ja penaltitele. Me olime seekord tugevamad penaltites, see saigi määravaks," ütles 18-aastane Rommi Siht, kes lõpetas kohtumise kaptenipaelaga. "Meil on noor võistkond, keegi peab olema liider. Vahepeal mina, vahepeal teised. See kogemus on kindlasti väga hea, nii tulebki edasi minna."

Penaltiseeria eel suurt närvi noormängijal ei tekkinud. "Treener küsis, et kas soovid. Ütlesin, et ikka soovin sellises mängus. Ei olnud midagi nii hullu, kui oled jalgpallur, siis oled valmis sellisteks momentideks. Ja kui sul on koht olemas, siis lähed ja lööd," ütles Siht ERR-ile.

Nõmme klubi mängis karikafinaalis viiendat korda ning lisas oma 2015. aastal võidetud karika kõrvale veel ühe.