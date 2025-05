Paide Linnameeskond tervitas uut peatreenerit võiduga

Eelmise nädala alguses senise peatreeneri Ivan Stojkovici teenetest loobunud ja nüüd Vladimir Vassiljevi juhendamisel mängiv Paide asus juhtima 52. minutil, kui Kalju mängija veale järgnenud penalti realiseeris Robi Saarma. 66. minutil kombineerisid omavahel Kalju trahvikastis Martin Miller ja Sten Reinkort, kellest viimane palli võrku lõi ja lõppseisu vormistas. Paidel õnnestus ühtlasi lõpetada Kalju 10 mängu pikkuseks veninud võiduseeria.

Samal ajal A. Le Coq Arenal vastamisi läinud tiitlikaitsja FCI Levadia ja Pärnu Vaprus leppisid 2:2 viiki. Kevin Kauber viis pärnakad 15. minutil juhtima, kuid teise poolaja keskel said Levadia eest jala valgeks Robert Kirss ja Ernest Agyiri. Lõppsõna jäi siiski Vaprusele, kui 79. minutil realiseeris 11-meetri karistuslöögi Kauber.

14. vooru järel jätkab tabeli tipus 32 punkti kogunud Tallinna Flora. Järgmised neli klubi mahuvad kolm punkti sisse – teisel kohal olevale Levadiale (29 punkti) hingavad kuklasse Kalju ja Narva Trans (mõlemad 28 p). Paide on neist kahest kahe punkti kaugusel.

Reedel antakse avapauk 15. voorule, kui A. Le Coq Arenal lähevad omavahel vastamisi Flora ja Tartu Tammeka.

Tabeliseis: 1. Flora (32 punkti), 2. Levadia (29), 3. Kalju (28), 4. Trans (28), 5. Paide (26), 6. Vaprus (15), 7. Harju (14), 8. Kuressaare (13), 9. Tammeka (10), 10. Kalev (7).

Enne mängu:

Liigatabelis kolmandal kohal paiknev Nõmme Kalju lõpetas laupäeval kuueaastase karikapõua, alistades Evald Tipneri karikavõistluste dramaatilises finaalis penaltiseerias FCI Levadia. Meistriliigas on Kalju võitnud kaheksa mängu järjest.

Paide seevastu on viimasest neljast mängust teeninud vaid kaks punkti, pärast eelmises voorus Harju Laagriga tehtud viiki vallandati senine peatreener Ivan Stojkovic ning tema asemele palgati Vladimir Vassiljev.

Kalju on tabelis 28 punktiga kolmas, Paide on 23 punktiga viies.

Paidel on kollaste kaartide tõttu mängukeeld kapten Henrik Ojamaal ja Oskar Hõimul, lisaks peab mängu vahele jätma eelmises mängus punase kaardi saanud Dražen Dubackic.

Kalju ja Paide on sel hooajal omavahel kaks korda mänginud. Märtsi alguses sai Kalju karikavõistluste veerandfinaalis 1:0 võidu, Paides peetud liigamängus oli aga Linnameeskond 4:0 parem.

Kalju peatreener Nikita Andrejev: "Liiga on meie prioriteet, seega oleme võitlusvaimus ja emotsioonid pärast karikafinaali peaksid andma meile lisaenergiat."

Kalju poolkaitsja Rommi Siht: "Pärast karikavõistlusi oleme täielikult keskendunud liigale. Ootame väga huvitavat mängu ja meeskond on valmis andma endast parima, et võita."

Paide peatreener Vladimir Vassiljev: "Viimaste päevade meeskonna energia annab väga positiivset tagasisidet ja usuks, et oleme õigel teel. Meie vastas on väga organiseeritud meeskond, kes just tuli karikavõitjaks. Peame hoidma fookust 90+ minutit, et tuua positiivne tulemus riietusruumi. Ootan põnevusega mängu ja ootan kõva andmist väljakul!"