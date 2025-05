Indiana võitis New Yorgis ka teise mängu

Kogu matš kulges väga tasavägiselt. 83:83 viigiseisult sai Indiana siiski 94:85 juhtima ja kuigi 14 sekundit enne lõppu vähenes vahe korraks ka ühele silmale (110:109), siis kodumeeskond vastast enam kätte ei saanud.

Kuuenda võõrsilvõidu järjest teeninud Indiana vägesid vedas oma sõelmängude rekordiks 39 punkti kogunud Pascal Siakam, kes tabas viskeid väljakult 15/23.

Ta ei soovinud enda rolli liiga kõrgelt hinnata. "Läksin lihtsalt agressiivselt peale. Päeva lõpuks oleme meeskond. Pole vahet, kes skoorib," lausus Siakam pärast mängu.

"See mulle selle võistkonna juures nii palju meeldibki, et pole vahet, kes skoorib. Me lihtsalt tahame võita. Alustasime hästi ja võistkonnakaaslased leidsid mind hästi üles. Mõnel teisel õhtul on see keegi teine. See teebki meid erilisteks."

Tyrese Haliburton jagas 14 punkti kõrval 11 resultatiivset söötu. New Yorgile ei piisanud ka Jalen Brunsoni 36 punktist ja 11 tulemuslikust söödust.

Seeria kolmas mäng toimub pühapäeva õhtul Indiana koduväljakul.