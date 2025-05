NBA kõige väärtuslikuma mängija auhind rändas Oklahomasse

NBA kõige väärtuslikuma mängija valisid ajakirjanikud ja 26-aastane Gilgeous-Alexander teenis kokku 913 punkti (71 esikohta). Mullune võitja Jokic kogus 787 punkti (29 esikohta) ja Antetokounmpo 470 punkti.

"Ma unistasin sellest lapsena, aga lapsena tunduvad sellised saavutused kättesaamatuna. Samas aja jooksul märkad, et jõuad vaikselt oma unistusele lähemale ja siis on raske mitte põnevusest väriseda. Väga keeruline on hetkel mitte tunda end jälle 6-aastase poisina. Ma arvan, et just see võimaldaski mul selle auhinna võita," sõnas Gilgeous-Alexander auhinna kättesaamisel.

Gilgeous-Alexander teenis auhinna esimest korda. Temast sai Steve Nashi (2004/05 ja 2005/06) järel teine kanadalane ning Kevin Duranti (2013/14) ja Russell Westbrooki (2016/17) järel kolmas Thunderi mängija, kes valitud liiga parimaks. Ühtlasi rändas MVP auhind seitsmendat hooaega järjest väljaspoole USA-d – viimane ameeriklasest võitja oli James Harden 2017/18 hooajal.

Gilgeous-Alexander tegi põhihooajal kaasa 76 kohtumises ning viskas keskmiselt 32,7 punkti, võttis 5,0 lauapalli ja jagas 6,4 korvisöötu mängus. Kaitses panustas ta keskmiselt 1,5 vaheltlõike ja 1,0 blokeeritud viskega mängu kohta.