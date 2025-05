Tottenham Hotspur võitis 17 aasta pikkuse pausi järel karika

Tottenham alustas mängu aktiivsemalt ja neil oli avapoolajal mitu head šanssi. Ainus värav sündis 42. minutil, kui Pape Sarr andis vasakult äärelt tsenderduse värava ette, kus Brennan Johnson palli kohmaka puutega Man Unitedi väravasse suunas.

Man United hakkas pärast väravat domineerima, kuid Tottenham vajus teisel poolajal sügavasse kaitsesse ja jäi sinna kogu ülejäänud mänguks. Man Unitedi parim võimalus viigistamiseks avanes 68. minutil, kui Rasmus Höjlundi pealöögi lõi väravajoonelt minema Micky van de Ven.

Tottenham sai lõpuvile järel tähistada klubi esimest tiitlit pärast 2008. aastat, kui Inglismaa liigakarikasarja finaalis alistati Londoni Chelsea. Ühtlasi tagati Euroopa liiga võiduga järgmiseks hooajaks koht Meistrite liigas.

Tottenham võitis Euroopa liiga klubi ajaloos kolmandat korda – 1972. aastal saadi Euroopa liiga eelkäija UEFA karikasarja kahemängulises finaalis jagu Wolverhampton Wanderersist ning tosin aastat hiljem alistati otsustavas mängus Brüsseli Anderlecht.

2019. aastal Meistrite liigas finaali jõudnud, kuid toona Liverpooli paremust tunnistama pidanud meeskonnast said kolmapäevast triumfi nautida klubi kapten Son Heung-min ja Ben Davies.

Man United kaotas Euroopa liiga finaalis teist korda järjest – 2021. aastal jäädi 1:1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias alla Villarealile.

