Son Heung-min: nüüd võib öelda, et ma olen Tottenhami legend

32-aastane Son on kümne aasta pikkuse teenistuse jooksul aidanud Tottenhami varasemalt finaali nii Meistrite liigas kui ka Inglismaa liigakarikasarjas, kuid mõlemal korral tuli leppida kaotusevaluga. Kuigi teda peetakse Tottenhami üheks läbi aegade paremaks mängijaks, siis mees ise on varem öelnud, et tiitlite puudumise tõttu ei saa teda klubi legendide hulka arvata.

"Nüüd võib öelda, et ma olen Tottenhami legend. Miks mitte? Aga ainult täna!," sõnas rõõmust pakatanud Son telekanalile TNT. "Tottenhamiga tiitli võitmine on alati olnud minu unistus. Täna see unistus täitus. Ma olen maailma õnnelikem mees."

Kolmapäevane triumf tegi Sonist esimese Lõuna-Korea päritolu kapteni, kes viinud oma meeskonna eurosarjas tiitlini. "Kui vaadata hooaega tervikuna, siis meil tuli palju raskeid hetki ette, kuid püsisime sellele vaatamata ühtsena. Tundsin tohutut survet. Ma tahtsin seda karikat, hirmsasti tahtsin. Viimase nädala jooksul nägin sellest mängust iga öö und. Lõpuks see juhtus ja nüüd saan rahulikult magada!".

"Täna saame tähistada. Teeme sellest kordumatu elamuse, võib-olla jään isegi homme lennukist maha," lisas Son.

