Eestis võistleb kahekordne kuulitõuke maailmameister

Esimest korda võistleb Eestis kuulitõuke kahekordne maailmameister ja maailma kõigi aegade edetabeli teine numbes Joe Kovacs (USA; isiklik rekord 23.23).

Lisaks talle on starti oodata näiteks Pariisi olümpiamängude pronksi Rajindra Campbelli (22.31), Euroopa sisemeistrit Konrad Bukowieckit (Poola; 22.25) ning tugevat Bosnia ja Hertsegoviina kuulitõukajat Mesud Pezeri (21.48).

Veelgi säravam saab praeguse seisuga olema meeste kettaheite stardinimekiri. Sinna kuuluvad maailmarkeordimees ja Jõhvi võistluse mullune võitja Mykonas Alekna (Leedu; 75.56), maailma edetabeli kõigi aegade teine Matthew Denny (Austraalia; 74.78), Tokyo olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Daniel Stahl (Rootsi; 71.86) ning maailmameister ja valitsev Euroopa meister Kristjan Ceh (Sloveenia; 71.86).

Kaugeid kettakaari näidanud sportlastest peaks kohal olema ka Jamaica rekordimees Fedrick Dacres (70.78), Islandi rekordimees Gudni Valur Gudnason (69.35) ja Lõuna-Ameerika meister Claudio Romero (Tšiili; 69.65).

21. juunil toimuv kergejõustikuõhtu kuulub kolmandat aastat järjest World Athletics Continental Touri sarja ehk toob sportlastele tiitlivõistluste reitingupunkte.

Jõhvi kergejõustikuõhtu korraldaja Mati Lilliallik annab mõista, et tänavune võistlus tuleb seni toimunutest kõige kõrgematasemelisem. "Tänu Jõhvi valla ja arvukate koostööpartnerite märkimisväärsele panusele on võistlusõhtu eelarve varasemast mahukam, mis annab võimaluse pakkuda pealtvaatajatele maailmataset enamikel kavas olevatel aladel," sõnas ta.

"Kuna Jõhvi võistlus õnnestus rahvusvahelisse kalendrisse saada kergejõustikuhooaja algusesse väga heale ajale, on võistlusel osalemise vastu suur huvi. Eriti hea meel on selle üle, et Virumaa kergejõustikulegend Heino Lipu 103. sünniaastapäeval (21. juuni) toimuval võistlusel saab tänu suurenenud eelarvele olema tõeline tähtede paraad just Heino Lipu trumpaladel kuulitõukes ja kettaheites."

Lillialliku sõnul on tiitlivõistluste medaliomanikke ja maailma paremikku kuuluvaid kergejõustiklasi lisaks nendele aladele Jõhvi saabumas ka mitmel teisel alal. Nimed avalikustatakse lähiajal.