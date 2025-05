Räppo saavutas Šamorinis Challenge sarja meistrivõistlustel teise koha

Pühapäeval peeti Slovakkias Šamorinis Challenge Family triatloni sarja hooaja tähtsaim jõuproov – The Championship, kus Eesti tipptriatleet Henry Räppo saavutas meeste eliitklassis teise koha.

Poolpikal distantsil (1,9 km ujumist, 90 km rattasõitu ja 21,1 km jooksu) mõõdeti Räppo lõpuajaks 3:25.52. Võistluse võitis taanlane Kristian Högenhaug ajaga 3:23.53. Kolmanda koha saavutas britt Kieran Lindars, kes finišeeris kaks minutit pärast võitjat, vahendab Eesti Triatloni Liit enda kodulehel.

Naiste eliitklassis teenis esikoha belglanna Hanne De Vet, kes lõpetas ajaga 3:48.56. Teise koha saavutas britt Daisy Davies (3:50.09) ning kolmandana finišeeris taanlanna Anastacia Nielsen ajaga 3:53.46.

Tingimused Šamorinis olid sportlaste jaoks keerulised – külma ilma tõttu lühendati ujumisdistants 1900 meetrilt 750 meetrile. Võistlus algas vihmaga ning alles jooksuetapi lõpuks tõusis õhutemperatuur 15 kraadini.

Henry Räppo sõnul soosis jahe ilm tema tulemust. "Juba enne starti oli näha, et mitmed konkurendid ei olnud väga motiveeritud sellistes tingimustes võistlema. Ujumise lühendamine aga muutis oluliselt võistluse kulgu – tavaliselt kaotavad tugevamad ratturid mulle vees rohkem aega, aga seekord olid vahed väiksemad," rääkis Räppo.

Räppol õnnestus ujumine hästi ning ta tuli veest välja liidergrupi ees, rattarajale läks ta kolmandana. Libedate olude tõttu võttis ta tehnilise rattaraja alguse ettevaatlikult, kuna tema ees toimus mitu kukkumist. "Rattas magasin kahjuks maha hilise rünnaku, kui üks konkurent märkamatult grupist eest ära läks. Kui taipasin, et teda enam pole, ei suutnud ma enam järele jõuda. Proovisin ise tempot teha, lootes üksi eest ära sõita, aga kogu grupp jäi mulle sappa," selgitas Räppo. Ta sõitis rattadistantsi lõpuni oma planeeritud võimsusel, et hoida tempot ja kehasoojust. "Teises vahetusalas olid käed nii külmunud, et kiivritki oli raske lahti saada," lisas ta.

Jooksu alguses keskendus Räppo soojenemisele, kuid juba esimeste kilomeetrite järel oli selge, et ta liigub konkurentidest kiiremini. "Kaheksandaks kilomeetriks olin juba teise koha konkurentsis ja tunne oli kerge. Plaanisin rünnata 18. kilomeetril – see toimis. Kuigi lõpu eel jõudsid kolmas ja neljas koht veidi lähemale, oli olukord kontrolli all," lausus Räppo.

Räppo jaoks oli see tema senise karjääri parim tulemus ning ta uskus, et suutis lühendatud ujumisega võistlusest maksimumi võtta.