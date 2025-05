Leedulannast olümpiavõitja: treener tegi mu katki

Nii lühikeses kui pikas basseinis viis MM-kulda võitnud Meilutyte on üks tosinast ujujast, kes saates "BBC Panorama" rääkis, millises toksilises õhkkonnas nad treener Ruddi käe all Suurbritannia edukaimas ujumisklubis Plymouth Leanderis treenima pidid.

Leedulanna kolis Suusbritanniasse ja asus Plymouth Leanderis Ruddi käe all treenima 2010. aastal. Edu tuli kiiresti, kui juba kaks aastat hiljem võitis Meilutyte Londoni olümpial kulla.

Praegu 28-aastane Meilutyte rääkis BBC saates, et Rudd pööras väga palju tähelepanu ujujate kaalule ja dieedile. Leedulanna meenutas, et kui ta oli 16-aastane, ütles treener talle vahetult enne suurt võistlust, et tema tagumik on liiga suur. Kord, kui Meilutyte ütles Ruddile, et on ennast pärast söögikordi oksendama sundinud, et kaalu all hoida, hakkas treener naerma ja vastas: "Hästi, vähemalt saad kaloritest lahti."

Meilutyte lisas, et kui Rudd sai aru, et talle ei meeldinud treeneri reaktsioon, otsis ta neiule siiski abi.

Meilutyte, kelle nimel on lühiraja 50 ja 100 m rinnuliujumise ning pika basseini 50 m rinnuliujumise maailmarekord, ütles saatele, et kuigi Rudd tegi temast staari, tegi treener ta ka katki. Leedulanna lahkus Plymouth Leanderist 2017. aastal.

Rudd töötas Plymouth Leanderis 28 aastat, ka tema teekond seal lõppes 2017. aastal. Kuigi seal töötades süüdistati Ruddi korduvalt kiusamises ja verbaalses ahistamises, ei teinud Suurbritannia ujumisliit midagi. "Tuvastasime, et kui 2012. aastal läbi viidud konfidentsiaalse uurimise, mille käigus kuulati üle 17 tunnistajat, järel leiti, et Ruddile tuleks tema käitumise tõttu määrata tegutsemiskeeld, ei võtnud Suurbritannia ujumisliit midagi ette," avaldati "BBC Panoramas".

2024. aastal Suurbritannia ujumisliidu tegevjuhina ametisse asunud Andy Salmon ütles, et ei tea, miks toona Ruddile keeldu ei määratud, ning avaldas kahetsust, et Plymouthi ujujad pidid väärkohtlemist taluma.

"Selge see, et meie organisatsioon ebaõnnestus ja kogu alaliidu nimel, palun vabandust kõikide ees, kes seetõttu kannatama pidid," rääkis Salmon.