Warriors peab hakkama saama ilma Curryta

Curry tegi vasaku jala reiele liiga seeria avamängus, mille Warriors võitis 99:88. Kolmapäeval läbis Curry MRT uuringu ja meeskonna arstide arvates kulub tal taastumiseks vähemalt nädal aega.

"Hetkel võtame otseses mõttes üks mäng korraga," kommenteeris Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Ma tean, et viienda ja kuuenda mängu vahel on kolmepäevane paus ja kõik ütlevad, et võib-olla nendest kolmest päevast piisab, et Curry naaseks, aga me ei saa endale lubada selle peale mõtlemist. Steph tuleb tagasi siis, kui ta on valmis. Praegu keskendume ainult järgmise mängu peale ja siis läheme sealt edasi."

Kuna esimesest mängust kuni viienda mänguni on iga mängu vahel ainult üks puhkepäev, jääb Curry platsilt eemale vähemalt tuleval esmaspäeval toimuva neljanda mänguni. Võimalik viies mäng toimuks 14. mail ehk kaheksa päeva pärast vigastada saamist.

"Me arutame praegu, kuidas seda olukorda kõige paremini lahendada. Millised saavad meie koosseisud olema jne, see kõik on osa sellest. Igal aastal on play-off'is vaja kohaneda, olgu see siis vastase mänguplaani, vigastuste või millegi muuga. Peame lihtsalt kohanema. Oleme seda varem teinud ja oleme kindlad, et suudame seda uuesti teha," lisas Kerr.

Warriors on Curry karjääri jooksul tema puudumisel play-off'is kogunud üheksa võitu ja kolm kaotust. Viimati pidi Curry play-off mängu vahele jätma 2018. aastal.

"Ma arvan, et toona oli erinevus see, et meil oli kõigi aegade parim koosseis," rääkis Kerr 2018. aastast. "Seega olime tollal Stephi vigastuseks väga hästi valmis ja suutsime sellega toime tulla. Nüüd peame mõistma, mida on meil vaja teha, et suudaksime mängu ilma oma parima mängijata võita. Avamäng [Timberwolvesi vastu] oli hea näide sellest," märkis Kerr.

Timberwolvesi mängija Jaden McDaniels arvab, et Curry puudumisel saab Warriorsi poolel rohkem viskevõimalusi Buddy Hield, kes tabas avamängus kaheksast kolmepunktiviskest viis.

"Kui meie mängime meeskondade vastu, kelle parim mängija on vigastatud, siis on meil mõnikord raskusi. Seega tuleb meil Buddyt kohelda nagu Stephi. Me peame tema kraanid kinni keerama, sest ta mängib samamoodi nagu Steph – loobib kolmeseid nii et tapab. Ma ei ütleks, et ta on sama hea kui Steph, kuid ta mängib nagu Steph. Me ei anna talle mingit ruumi. Mina olen tema vari," rääkis McDaniels.

Warriorsi ja Timberwolvesi vaheline seeria jätkub ööl vastu reedet Minnesotas.