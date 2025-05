Snuukri MM-tiitel rändab esmakordselt Aasiasse

Esimest korda kahe vasakukäelise mängija vahel toimunud MM-finaalis haaras kvalifikatsioonist alustanud Zhao 7:1 eduseisu, 50-aastaselt vanima mängijana finaali jõudnud Williams võitis järgmisest kuuest freimist neli ning hiinlane juhtis avapäeva järel 11:6.

Kolmanda sessiooni käigus võitis Sheffieldi kuulsast Crucible'i teatrist vaid kümne minuti kaugusel elav 28-aastane hiinlane aga kaheksast partiist kuus ning vajas viimase, õhtuse sessiooni jooksul MM-tiitliks vaid ühte partiivõitu. Wililams suutis võita neli järjestikust freimi, aga pausilt naastes tagas poolfinaalis Ronnie O'Sullivani alistanud Zhao ilusa seeriaga ikkagi 18:12 matšivõidu.

Zhaost sai esimene Aasiast pärit snuukri maailmameister ning tunamullu võidutsenud belglase Luca Breceli järel alles teine tiitlivõitja väljastpoolt Briti saari; ühtlasi ka esimene amatöörmängija, kes tiitlini jõudnud. Seda aga põhjusel, et maailma edetabelis ka seitsmendal kohal olnud hiinlane kandis vahepeal 20-kuulist mängukeeldu ning naasis võistlustulle alles mullu septembris.

Zhao oli üks kümnest Hiina mängijast, kes jäid süüdi 2023. aastal snuukrit raputanud kokkuleppemängude skandaalis ning kuigi ta ei kaotanud ainsa süüdi mõistetud mängijana ise meelega, oli ta kokkuleppemängudest teadlik ja panustas ka ise. Võistluskeelu tõttu kaotas ta oma profistaatuse, aga on nüüd koha järgmiseks hooajaks kindlustanud.

"See oli minu jaoks hiilgav turniir," alustas maailma edetabelis kolmandaks kerkiv Williams matšijärgset intervjuud. "Toetus, mida olen kahel viimasel nädalal tundnud, on olnud uskumatu. Mul on hea meel, et olen liiga vana, kui Zhao hakkab snuukrit domineerima! Austan seda, millest ta on välja tulnud väga - ta pole kaks aastat mänginud, alustas siin kvalifikatsioonist ja võitis kõiki - ta on snuukri uus superstaar," arvas waleslane.

"Ma ei suuda uskuda, millega hakkama sain. Olin väga närvis, Mark on ikka veel tippmängija ning ta pani mu suure surve alla," tõdes uus maailmameister, kes teenis karjääri tähtsaima võidu eest ka 500 000 inglise naela.

Et Hiina on telemaastikul snuukri suurimaks turuks, võib ajalooline MM-tiitel tähistada uue ajastu algust. Finaali otseülekannet näitas Hiinas CCTV5, World Snooker eeldas matši eel potentsiaalselt 150 miljoni suurust vaatajaskonda. Tänavusele põhiturniirile jõudis rekordarv - kümme - Hiina mängijat.

"Kui Hiina mängija tuleb maailmameistriks, pole kahtlustki, et temast saab rahvuskangelane," kinnitas BBC-le rahvusvahelise piljardi ja snuukri liidu president Jason Ferguson. "See oleks maagiline, ajalooline hetk, tõeline sporti muutev hetk ja ma ei kujuta ette, millist meediakära see tekitada võib," lisas ta.