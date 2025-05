Petrov: seda juhtub nii harva, et selline tasavägine paar on finaalis

Pühapäeval algaval snuukri maailmameistrivõistluste finaalmatšis tehakse igal juhul ajalugu: Mark Williamsist saaks ajaloo vanim maailmameister, Zhao Xintongist esimene hiinlasest maailmameister. Eesti snuukrimängija Andres Petrov on mõlemaga kokku puutunud ning ütles, et favoriiti on raske määrata.

Crucible'i teatris saab pühapäeva pärastlõunal alguse snuukri MM-finaal, milles lähevad vastamisi waleslane Mark Williams ning hiinlane Zhao Xintong.

"Vaadates kvalifikatsiooni, Zhaost oli juba näha, et ta on raske vastane kõigile favoriitidele," rääkis Petrov ERR-ile. "Tal oli kindlasti veidi õnne loosiga ja poolfinaalis ta näitas Ronnie O'Sullivani vastu, et koht finaalis on õige koht, kus ta olema peaks."

Zhao ja O'Sullivan alustasid poolfinaali tasavägiselt, aga 28-aastane Xintong võitis seisult 4:4 kaheksa partiid järjest ning vormistas lõpuks kindla 17:7 võiduga edasipääsu finaali. "Hiinlaste jaoks on kindlasti oluline see võit. Seda oli näha ka kaks aastat tagasi, kui Si oli poolfinaalis ja oli 14:5 ees ja läks siis nii pinge alla, et suutis ainult ühe freimi võita," rääkis Petrov.

Zhaost rääkides peab aga meeles pidama tema 20 kuu pikkust mängukeeldu, mis määrati hiinlasele kokkuleppemängude eest. "Hiinas on Zhao veel [keelu all] kuni juunini. Mis olukord oleks, kui ta saab maailmameistriks? Hiinas on ta veel kaks-kolm kuud mängimisest keelatud, kas see muudab midagi?" mõtiskles Petrov. "Ühte asja kindlasti muudab: Hiinast maailmameister toob kümne aasta pärast mitte viis või kümme tippmängijat, vaid 50."

Tema sõnul lahknevad snuukrimaailmas arvamused Zhao keelust kahte leeri. "Pooled üritavad unustada ja pooled ainult seda mainivadki. See "aga" kõlab igalt poolt," ütles Petrov. "Minu meelest hetkel ei ole oluline inimeste suhtumine, vaid see, kuidas Zhao suudab sellega edasi elada. Tema on oma keelu ära oodanud, tuli tagasi ja on nüüd maailmameistrivõistluste finaalis ja sellise mänguga, kus Ronnie O'Sullivan ei suuda tema vastu kaheksa freimi võita."

Mark Williams on sel turniiril käinud läbi väga keerulise teekonna ning alistanud esikolmikusse kuuluvad John Higginsi ning Judd Trumpi. Kui Higginsi vastu läks maailma edetabeli kuuendal mängijal vaja õnne, siis maailma esinumbri vastu pani Williams oma paremuse maksma kindlamalt.

"Mark Williams on mängija, keda kindlasti ei tohi ära unustada, kui mõtled, kes favoriitide hulgas võib olla. Veerandfinaali võit John Higginsi vastu viimasel mustal, kus ta võis väga lihtsalt ka väga langeda. Selline mäng Judd Trumpiv astu poolfinaalis näitab kindlasti, et ta on finaali väärt," ütles Petrov.

Samas ütles Petrov, et Trump tegi poolfinaalis oma turniiri halvima esituse. "Williams on selline pähkel, kes ei luba enda vastu selliseid asju teha. Kui ta näeb, et vastane on psühholoogiliselt veidi vales kohas, siis ta kohe seda tunneb ja kasutab enda jaoks ära. Olen oma kogemusel täitsa mitu korda tundnud," ütles Petrov.

"Temaga ei tohi üleliigseid vigu lubada, ta on väga tark mängija. Tema oli see mängija, kes läks oma nõrgimast mängust parema mängu juurde, mida ongi vaja teha sellisel pikal turniiril. Kui ta suudab veel kõrgemale oma taset tõsta, peaks ta olema finaali favoriit," lisas Petrov.

Petrov on kohtunud Williamsiga neljal korral, Zhaoga ühe korra. Eestlane pole seni tippmängijaid alistada suutnud. "Mõlemad olid huvitavad kogemused. Williamsiga mängisin neli korda, Zhaoga ühe korra. Zhaoga oli selline matš, see oli kaks nädalat enne tema keeldu ja matš oli nelja võiduni. Mängisime pool tundi, ta võitis neli-null. Ma ei teinud ühtegi suuremat viga, igas freimis lõi ülelaua kuuli ja tegi 80 ilma probleemita," meenutas Petrov.

Finaalis on favoriidistaatust keeruline määrata. "Ainus asi, mis võib kohe alguses erinevust teha, on Williamsi kogemus. Ta võib-olla suudab oma tarkusega Zhao ära hoida, aga ma ei tea, kui kaua ta on võimeline seda pikas matšis tegema. Kas Zhao mängib oma parimat mängu või läheb närvi? Kas Williams läheb närvi?" ütles Petrov. "Üks võib võita suure ülekaaluga või teine, võib-olla on otsustav freim ja musta peal. Seda juhtub nii harva profisnuukris, et selline tasavägine paar oleks finaalis. Kogu aeg on mingi suur favoriit ika mängus, kas Selby või Ronnie või Trump. Siin on paar, kes on umbes 50-50, võib-olla 51-49 Williamsi poolt."

Petrov tiirles profisnuukri karussellis kaks aastat, aga üritab nüüd sinna tagasi murda. "Mul tuleb nüüd Q School umbes kolme nädala pärast. Seal on kaks turniiri, mõlemad annavad kaardi profituurile. Hetkel teen kõvasti trenni, üritan tagasi saada. Suur motivatsioon," rääkis ta.

Snuukri MM-i finaal algab pühapäeval kell 15, võitmiseks peab koguma 18 freimivõitu. Maailmameister selgub esmaspäeval.