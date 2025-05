O'Sullivan kaotas MM-i poolfinaalis Hiina mängijale

O'Sullivan oli kohtumist juhtimas 4:3, mispeale kaotas inglane aga üheksa partiid järjest ja jäi taha 4:12. Kuna matš käis 17 võiduni, oli tema seis väga keeruline ja Zhao võitiski lõpuks ootamatult lihtsalt 17:7.

"Ma ei usu seda. Ma pean tänama Ronniet, siis ta aitas mind eelnevalt palju. Ta on mu iidol," lausus Zhao BBC-le. "See oli mul siin esimene kord mängida pealaual, see aeg oli imeline ja ma tahan seda lihtsalt nautida, sest ma ei tea, kui palju kordi ma seda võimalust veel saan."

Poolfinaalis tegi Zhao ka kolm vähemalt sajapunktist seeriat ja veel tosin 50+ seeriat. O'Sullivanil olid samad näitajad null ja viis.

28-aastasest Zhaost saab teine Aasia mängija, kes jõudnud traditsiooniliselt Sheffieldis Crucible'i teatrihoones toimuval MM-turniiril finaali. Otsa tegi üheksa aastat tagasi lahti tema kaasmaalane Ding Junhui.

Finaalis läheb Zhao vastamisi emma-kumma eksmaailmameistriga: kas maailma esinumbri Judd Trumpi või kõmri Mark Williamsiga.