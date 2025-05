Legendaarne Popovich lõpetab treenerikarjääri

76-aastane Popovich sai novembri alguses insuldi, tema puudumisel juhtis abitreener Mitch Johnson San Antonio 76 mängus 31 võiduni ning jätkab ESPN-i sõnul järgmisel hooajal peatreenerina.

ESPN-i allikad lisasid, et Popovich on tervisemuredest hästi taastunud ja viimastel päevadel Spursi ruumides ringi liikunud, aga on jõudnud järeldusele, et pikk NBA hooaeg on tema jaoks liiga nõudlik. Legendaarne treener jätkab võistkonna presidendina.

Popovich liitus Spursiga 1988. aastal, kui oli esmalt Larry Browni abitreeneriks. Aastatel 1992-94 oli ta Golden State Warriorsis Don Nelsoni paremaks käeks ning taasliitus siis 1994. aastal mänedžerina Spursiga. 1996. aasta detsembris vallandas Popovich meeskonna senise peatreeneri Bob Hilli ning nimetas ennast juhendajaks.

Popovich on võitude (1422) arvestuses NBA ajaloo edukaim treener, tema käe all krooniti Spurs viiekordseks NBA meistriks ning ta nimetati kolmel korral aasta parimaks treeneriks. Oma viimasel hooajal oli ta ka NBA ajaloo vanimaks peatreeneriks; Tokyo olümpiamängudel juhendas ta USA koondise kuldmedalini.