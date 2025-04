Vapra Senna kiiver müüdi oksjonil rekordsumma eest

Oksjonimaja RM Sotheby's poolt veebis oksjonile pandud eritellimusel valminud kiivril on Sennale tunnuslik kollane-roheline-sinine triibustik, samuti McLareni meeskonna sponsorite logod ning mootoritarnija Honda logo.

Oksjonimaja sõnul ületas Senna kiivri eest välja käidud summa eelmise võistluskiivri müügirekordit, mis kuulus praegusele F1 piloodile Charles Leclercile. Tema kiiver 2023. aasta Monaco GP-lt müüdi veidi enam kui 300 000 euro eest tolle aasta suvel, et koguda raha samal aastal Itaalia põhjaosas aset leidnud üleujutuste ohvrite toeks.

1992. aasta augustikuus toimunud Belgia GP treeningul kaotas Senna prantslasest konkurent Erik Comas oma vormeli üle kontrolli ja põhjustas Blanchimont'i kurvis avarii. Comas kaotas avarii tagajärjel teadvuse. Tema jalg jäi pärast kokkupõrget gaasipedaali külge kinni, kuid auto mootor töötas.

Kui Senna veidi hiljem vraki juurest möödus, siis märkas ta võimalikku ohtu, peatas oma McLareni ja jooksis üle raja, et aidata hädas olnud konkurenti. Sennal õnnestus kibekiirelt mootor seisata ja hoolitses seejärel Comas'i eest kuni saabus meditsiinipersonal. Comas väitis hiljem, et Senna päästis kiire ja osava tegutsemisega tema elu.

Päev hiljem toimunud põhisõidus Comas ei osalenud. Senna saavutas tolles sõidus viienda koha, elu esimese etapivõidu teenis siis veel Benettoni roolinud Michael Schumacher.

