Elva avas meistriliigas viimasena punktiarve

Meistriliiga debütant Elva avas pühapäeval punkti- ja väravaarve, kui neljanda vooru kohtumises võideti Tartu Tammeka naiskonda viimase koduplatsil 5:0.

Esimesel poolal lõi Elva kaks ja teisel poolajal kolm väravat. Naiskonna resulatiivseim oli kahe väravaga säranud Kärt Hüdsi. Liiga uustulnuk sai nõnda tabelisse kolm punkti ja tõusis kuuendale kohale.

Naiste jalgpalli meistriliigas mängib kaheksa naiskonda. Tammeka langes viimaseks, liidriks on 12 punkti korjanud tiitlikaitsja Tallinna Flora, kes on võitnud kõik neli kohtumist. Hooaega alustas Flora seejuures just võiduga Elva üle.

Teisel kohal on üheksa punktiga Viimsi naiskond, kes võõrustab järgmises voorus 1. mail oma koduplatsil Elva naiskonda.

Tabeliseis: 1. Flora 12 punkti, 2. Viimsi 9 p, 3. Ararat 6 p*, 4. Tabasalu 6 p, 5. Sporting 6 p, 6. Elva 3 p, 7. Kalev 3 p, 8. Tammeka 3 p.

*Sõltumata kogutud punktide arvust lõpetab Ararat 2025. aasta põhihooaja viimase ehk kaheksanda kohaga, sest meistriliigas osaletakse erandkorras litsentsita.