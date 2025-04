Järvekülasse ehitatakse riigi suurim padelikeskus

Keskuses saab olema kokku 12 padeliväljakut, millest kaheksa sisetingimustes ja neli vabas õhus. Sisehallis saab mängida aastaringselt, lisaks on peaväljak rajatud rahvusvahelistele standarditele vastavalt - laekõrgus saalis on kaheksa meetrit ning väljakud on professionaalselt valgustatud.

"2026. aasta alguses valmiv Järveküla padelikeskus saab olema klass omaette, sest panustame meeskonnaga palju kvaliteedile ja mugavusele. Asukoht on suurepärane – ümberringi on tuhandeid peresid, kellele soovime selle ägeda mängu tuua kodu lähedale," rääkis arendaja Reketikeskus OÜ juhatuse liige Fredi Vöörman.

"Keskuses saab väljakuid rentida ning osa võtta FV Rackets professionaalse meeskonna poolt korraldatud laste ja täiskasvanute padelitreeningutest, kursustest, laagritest, turniiridest ja seltskonnaüritustest," lisas Vöörman.

Lisaks padelväljakutele tuleb uude keskusesse ka 24-7 Fitnessi spordiklubi. Arendaja sõnul algab ehitustegevus peatselt ning keskus peaks valmima järgmise aasta alguses.