EM-il hõbeda võitnud Seim pälvis EOK-lt rahalise preemia

Seim teenis Moldovas Chisinaus toimunud Euroopa meistrivõistlustel üliraskekaalus hõbemedali. Rebimises läks Seimile kirja 180 kg, tõukamises 235 kg ehk hõbeda tõi Eesti vägilasele koondtulemus 415 kg.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid õnnitles perekond Seimi kolmapäeval EOK kontoris. "Mart on olnud aastaid meie tipptegija, kelle pühendumus ja järjekindlus on eeskujuks kogu Eesti spordirahvale. Sellised tulemused ei sünni üleöö – kaheksa aasta järel taas medali võitmine näitab, kui palju tööd on tehtud ja vaeva on nähtud," ütles Kaljulaid.

Vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale teenib Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud sportlane 10 000 euro suuruse preemia. Medalivõitjate treeneri preemia on pool sportlasele makstavast summast.