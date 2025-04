Seim: tagasilöökide kiuste tulla EM-il teiseks, ilmselgelt olen õnnelik!

"Algne plaan oli kohe esimene päev ilma trennita võistlus, üldjuhul on siis natuke teravam tunne, aga seljas hakkas kolm päeva tagasi üks lihas streikima ja pidin veidi varem puhkama. Ei tahtnud lasta ilma trennita kolme päeva ka, pidin eile natuke võimlema, mis võttis natuke teravust ära. Õnneks ei olnud sajaprotsendilist õnnestumist vaja," kommenteeris Seim võistluse järel ERR-ile.

Rebimises läks Seimile kirja 180 kg, tõukamises 235 kg ehk hõbeda tõi Eesti vägilasele koondtulemus 415 kg. "415 on enam-vähem tulemus, kuskil kümme kilo võis veel sisse ka jääda. Tõukamises ei olnud vaja minna kolmandale katsele ja oleks natuke teravam enesetunne, oleks rebimises ka mõned kilod juurde tulnud. 425 on juba enam-vähem selline tase, et võiks rahul olla," mõtiskles Seim.

Tõukamises algraskuseks 220 kg soovinud Seim otsustas siis rebimise järel kangile panna 227 kg ning sai selle järel kirja ka 235 kg, kuigi esialgu protokollis tulemust ära ei loetud. "Signaalheli ei tulnud, aga tuli läks põlema ja seetõttu viskasin kangi ka maha. Selle üle vaieldi, aga niipea kui vaadati kordus üle, oli selge, et oli okei katse," selgitas Seim.

Seimile on see karjääri kolmandaks tiitlivõistluste medaliks. 2015. aastal sai ta Houstonis MM-hõbeda, aasta hiljem Fördes EM-pronksi. "Üle kaheksa aasta esimene medal, ilmselgelt suur asi. Tähendust lisavad ka need tagasilöögid - nende pealt tulla tiitlivõistlustel teisele kohale, ilmselgelt olen väga rahul ja väga õnnelik," kinnitas Seim.

Tõstja sõnul lisab tiitlivõistluste medal motivatsiooni tippspordis jätkamiseks. "Juba see, et sain teist korda olümpiamängudele, oli suur asi. Kaks korda OM-il esikümnesse tulla on enam-vähem okei tulemus. Tiitlivõistluste medalit oli aga kindlasti vaja. See tulemus andis lisaindu juurde, et võib veel mõne aasta tippspordiga tegeleda."