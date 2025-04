Kõhuprobleemi tõttu hilinemine tõi Sainzile trahvikviitungi

Vastavalt reeglitele võib säärase teo eest saada 60 000 eurot trahvi, aga kohtunikud võtsid arvesse Sainzi selgitust ja piirdusid kolm korda väiksema summaga, millest pool on tingimisi.

"Juht väitis, et vahetult enne hümnimängimist koges ta kõhuhäda tõttu ebamugavustunnet, mis lükkas tema stardiruudustikku ilmumist edasi," teatasid korraldajad ja lisasid, et probleemi kinnitas arst, kes andis sportlasele ka ravimeid.

"Ülaltoodule vaatamata on riigihümni austamine esmatähtis ja kõik osapooled peavad arvestama iga võimalusega, et olla ettenähtud ajaks õiges kohas. Seetõttu on määratav karistus sarnane 2024. aasta Kanada GP-l määratuga."

Sainz teenis kvalifikatsioonis 12. koha, aga pidi startima kolm kohta tagapoolt, kuna kohtunikud olid teda karistanud seoses Lewis Hamiltoni (Ferrari) takistamisega kvalifikatsioonis. Sainz lõpetas 14. kohal.