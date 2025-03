Meedia: Liverpooli täht liitub suvel Madridi Realiga

Kuueaastaselt Liverpooli akadeemiaga liitunud Alexander-Arnoldist on saanud aastate jooksul Liverpoolis täht ning paremkaitsja võitis klubiga 2018-19 hooajal Meistrite liiga, kui poolfinaalis tuldi Barcelona vastu välja kolmeväravalisest august. Järgmisel hooajal võitis Liverpool Inglismaa meistritiitli ning Alexander-Arnold esitati Ballon d'Ori auhinna kandidaadiks.

Viimastel hooaegadel on aga inglase resultatiivsus langenud ning ebakindlus tema suvel lõppeva lepingu osas on tekitanud talendika mängija tuleviku omajagu küsimusi.

Nädala alguses sai avalikuks, et Hispaania suurklubi Madridi Real on juba inglasega lepingudetaile arutamas ja Alexander-Arnold liituks oma kaasmaalase Jude Bellinghamiga juba juuni lõpus, kui ta leping Liverpooliga läbi saab. Ühtlasi tähendab see, et Liverpool ei saa suurepärase mängija eest üleminekutasu.

Alexander-Arnold on Liverpooli esindanud enam kui 300 mängus ja võitnud klubiga kõikides võistlussarjades. Lisaks Meistrite liigale ning Inglismaa meistritiitlile on ta klubiga võitnud veel UEFA superkarika, klubide MM-tiitli, Inglismaa karikavõistlused, liigakarika ja superkarika.

Liverpool liigub ka sel hooajal koduses kõrgliigas karika poole, 29 mänguvooruga on teenitud 70 punkti, teisel kohal jätkaval Londoni Arsenalil on 58 punkti.

Alexander-Arnold pole aga sugugi ainus Liverpooli mängija, kelle tulevik on ebaselge. Juuni lõpuga saavad läbi ka kapteni Virgil Van Dijki ja tähtründaja Mo Salah' lepingud.