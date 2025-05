Alexander-Arnold liitub Realiga juba klubide MM-iks

20 aastat Liverpooli eest mänginud paremkaitsja Trent Alexander-Arnold siirdub oodatult Madridi Reali, aga Hispaania jalgpallihiid maksis Liverpoolile, et mängija saaks oma uut klubi esindada juba klubide MM-il.

26-aastane Alexander-Arnold kinnitas mai alguses, et tänavune hooaeg jääb Liverpooli särgis tema viimaseks. Koheselt seostati Alexander-Arnoldit Hispaania suurklubi Madridi Realiga, kuid reedel selgus, et Real maksis Liverpoolile 10 miljonit eurot, et paremkaitsja saaks kuu varem oma lepingust vabaks.

Nimelt tahtis Real, et uus liituja saaks klubi esindada juba 14. juunil algaval klubide MM-il, kuid Alexander-Arnoldi leping Liverpooliga kehtis kuni 30. juunini. Real alustab oma turniiri 18. juunil Miamis, kui läheb vastamisi Saudi Araabia klubi Al-Hilaliga. Lisaks mängitakse grupis mehhiklaste Pachuca ja austerlaste Red Bull Salzburgiga.

Liverpooli poolt saab väikest lisatehingut positiivseks pidada, sest Alexander-Arnold oleks pärast 30. juunit saanud Realiga liituda täiesti tasuta. Samas jääb see üleminekutasu päris väikeseks, sest sellise profiiliga 26-aastaseid kaitsjaid ei liigu turul just väga palju. Portaal Transfermarkt hindab Alexander-Arnoldit näiteks 75 miljoni euro meheks.

Kuueaastaselt kodulinnaklubiga liitunud mängija on Liverpooli eest kõigi võistlussarjade peale väljakul käinud 352 mängus, võitnud Meistrite liiga ning kroonitud kahekordseks Inglismaa meistriks.