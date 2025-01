Mohamed Salah kinnitas Liverpoolist lahkumist

Liverpooli egiptlasest tähtmängija Mohamed Salah tunnistas, et käsil on tema viimane hooaeg klubis.

32-aastase Salahi tuleviku üle on viimastel kuudel spekuleeritud palju, kuid intervjuus Sky Sportsile andis ääreründaja mõista, et ei jätka enam Inglismaa suurklubis.

Salah kõneles intervjuus, et tema esimene siht on olnud alati Meistrite liiga, kuid sel hooajal tahab ta Liverpooliga ennekõike Inglismaa kõrgliiga tiitlit. Salahi ja Liverpooli seni ainus Premier League'i tiitel tuli hooajal 2019/2020, mida varjutas koroonapaus.

"Ilmselt seetõttu, et me ei tähistanud seda moel nagu tahtsime ja samuti seepärast, et see on minu viimane aasta klubis, nii et tahad sel moel linnale midagi erilist anda," põhjendas Salah.

Salah liitus klubiga 2017. aasta suvel on pärast seda löönud klubi eest 375 mängus 231 väravat. Hetkel on ta Inglismaa kõrgliiga resultatiivseim mees - senise 18 kohtumisega on kirjas 17 tabamust ja 13 tulemuslikku söötu.

Salahi leping Liverpooliga lõppeb tänavu juunis.