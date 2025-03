Van Dijk pole tuleviku osas kindel: pole aimugi, kas jätkan Liverpoolis

Liverpooli jalgpalliklubi kapten Virgil van Dijk tõdes, et ei tea, kas tema karjääri jätkub pärast seda hooaega praeguses klubis.

33-aastane Van Dijk rääkis oma ebaselgest tulevikust juba eelmise aasta alguses, kui toonane peatreener Jürgen Klopp teatas, et lahkub ametist.

Hollandlasest kapten on teinud soliidse hooaja, aga tõdes pärast Liverpooli valusat kaotust Meistrite liigas, et ei oska oma edasise karjääri osas midagi öelda. "Mul pole praegu aimugi, tõsiselt," ütles kapten.

"Ma ei tea hetkel, kus ma järgmine hooaeg mängin. Kui keegi ütleb, et teab, siis ta valetab," jätkas van Dijk. "Kõik teavad, et kulisside taga peetakse vestlusi, aga rohkemat ma öelda ei oska."

Liverpool liigub tänavusel hooajal Inglismaa kõrgliigas kindlal tiitlikursil ning on saavutanud liigatabelis Londoni Arsenali ees lausa 15-punktilise edu. Klubi tulevik on aga vägagi ebaselge, sest lisaks van Dijkile saab suvel läbi ka klubi kangelasliku esiründaja Mo Salah' leping.