Rene Kolsari kolm penaltitõrjet aitasid Tartu Ravens Futsali finaali

Penaltiseerias kolm vastaste 6 meetri lööki tõrjunud Ravens Futsali väravavahi Rene Kolsari suutis penaltiseerias üle mängida vaid Andrei Kidanov. Kuna samal ajal olid tartlastest täpsed nii Maksim Babjak, Temari Nuuma kui ka Eduard Desjatski, osutus Tartu penaltiseerias 3:1 paremaks.

594 pealtvaataja ees kohtumist 3:0 juhtima läinud Tartu võitis poolaja 3:1. Teisel poolajal juhtisid külalised 4:2, kuid narvakad suutsid normaalaja lõpuks seada jalule 4:4 viigi. Lisaajal läks 6:5 juhtima Tartu, kuid narvakad suutsid taas viigistada ja 6:6 ka lisaaeg lõppes.

Mäng oli tuline. Narva meeskonnas sai kaks mängijat punase kaardi ja Tartul peab üks mängija jätma punase kaardi tõttu finaalseeria avakohtumise vahele.

Poolfinaalseeria avakohtumise oli Narva võitnud kodus 6:3, kuid tartlased viisid koduseinte toel saadud 4:3 võidule seeria tagasi Narva.

Sel hooajal ongi vaid põhiturniiri neljandana lõpetanud tartlased suutnud põhiturniiri kaotuseta - 11 võitu ja 3 viiki - läbinud Narvat võita. Enne poolfinaalis kahel korral narvalaste alistamist sai Tartu Narvast jagu ka karikavõistluste veerandfinaalis.

Kusjuures mängujärgses soccernet.ee ülekande intervjuus juhtis Rene Kolsar tähelepanu, et meistrivõistluste ajaloos on Tartu kõigil kolmel korral, kui on Narvaga vastamisi mindud, suutnud play-off'is piirilinlastest parem olla. Kusjuures Narvas peetud viiest mängust on tartlased võitnud neli.

Teises poolfinaalis oli põhiturniiri teisena lõpetanud Tallinna BC Bunker Partner olnud 8:1 ja 7:1 parem meistriliigas esimest hooaega mängivast Kopli Coolbetist.

BC Bunker Partner läheb finaalile vastu soosikuna, sest sel hooajal on Tartu Ravensit võidetud kõigis kolmes senipeetud kohtumises. Meistrivõistlustel sai FC Bunker Partner Tartust jagu kodus 6:5 ja võõrsil 6:3 ning karikavõistluste poolfinaalis sai hilisem karikavõitja Bunker Partner poolfinaalis Tartust jagu 2:0.

Eelmisel hooajal olid meeskonnad vastamisi poolfinaalis. Siis läks seeriat juhtima Tartu, kes kaotas küll avamängu 2:5, kuid pealinlased kasutasid kohtumises mängukeelu all olnud mängijat ja Tartu sai tehnilise võidu. See aga Tallinna klubi ei heidutanud, Tartus saadi tartlastest jagu 7:2 ja kodus 6:1 ning jõuti finaali.

Mõlemad finaali pääsenud meeskonnad - Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal - on juba vähemalt korranud oma senist parimat tulemust meistrivõistlustel. Teist hooaega meistriliigas mängiv FC Bunker Partner sai teise koha eelmisel hooajal kui finaalis jäädi alla Sillamäe Silla FC-le. Pärast esiliiga võitmist hooajal 2016/2017 mängib Ravens Futsal meistriliigas kaheksandat hooaega. Korra on jõutud finaali, kui hooajal 2020/2021 kaotati finaalis Viimsi FC Smsrahale. Lisaks on Tartu saanud kaks kolmandat kohta, seda hooaegadel 2018/2019 ja 2021/2022.

Finaalis on vaja meistriks tulekuks vastane alistada kolmel korral.

Peetakse ka üks pronksikohtumine, kus Narva United FC võõrustab Kopli Coolbeti. Põhituriiril võitis Narva Koplit kodus 8:5 ja võõrsil 4:3.

Medalimängude ajad on veel lahtised.