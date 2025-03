Avamängus said võidu Narva United ja Bunker Partner

Põhiturniiri võitnud, kuid kolmel eelmisel hooajal veerandfinaalis pidama jäänud Narva United FC võõrustas põhiturniiril neljanda koha saanud Tartu Ravens Futsalit, kes jõudis poolfinaali viiendat hooaega järjest.

Narvakad läksid 457 pealtvaataja ees kohtumist kiirelt 2:0 juhtima ja poolaeg võideti 2:1. Teise poolaja avaminutil külalised viigistasid, kuid seejärel kasutasid narvalased oma võimalused paremini ära ja võitsid kohtumise 6:3.

"Ei kasutanud eriti esimesel poolajal oma võimalusi ära ja lisaks eksisin paaril korral ise. Aga eks kaks kohtumist tuleb veel," ütles Soccernet.ee otseülekandes Tartu meeskonna väravavaht ja kapten Rene Kolsar, viidates veel sellele, et mängust jäi eemale mitu olulist mängijat: veerandfinaalis saadud kaartide tõttu pidid mängu vahele jätma Eduard Desjatski ja Valeri Koval, lisaks sai karikavõistlustel vigastada Maksim Babjak, kes on eemal hooaja lõpuni.

"Alustasime hästi, kuid teise poolaja alguses lasime vastastel oma hooletuse tõttu viigistada. Kuid kiirelt kogusime end ja mängu lõpu mängisid mehed väga hästi. Aga seis on seerias vaid 1:0. Tartus on meil olnud ebamugav mängida ja neil on siis rivis ka Eesti koondislane Desjatski. Lisaks on järgmisel nädalal Tšehhis toimuva U-19 Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiriga seotud Lev Lužin ja Nikolai Pulkkinen ning eks paistab, kas nad pühapäeval saavad kaasa lüüa," ütles mängujärgses intervjuus Narva United FC peatreener Aleksandr Dmitrijev.

Kõik Narvas nähtud üheksa väravat lõid erinevad mängijad: Narval Lev Lužin, Maksim Lipin, Kristjan Kalamees, Volodõmõr Lonšakov, Vitali Katerõnin ja Vadim Beljakov ning Tartul Raul Rebane, Temari Nuuma ja Lehar Savikink.

Teises poolfinaalpaaris on vastamisi põhiturniiril teise koha saanud eelmise hooaja hõbemedalist Tallinna FC Bunker Partner ja meistriliiga debüüthooajal põhiturniiril neljanda koha saanud Kopli Coolbet. Eelmisel nädalavahetusel Eesti karika võitnud FC Bunker Partner sai Sõle spordikeskuses 218 pealtvaataja ees kindla 8:1 (3:0) võidu. Võitjate kasuks lõi kolm väravat Denis Vnukov, kaks väravat lõid Anton Pfening ja Ervin Stüf.

Mõlemas paaris peetakse korduskohtumised 30. märtsil.

Tiitlikaitsjana asus võistlustulle Sillamäe Silla FC, kes aga kaotas veerandfinaalseerias kahes kohtumises Tartu Ravens Futsalile. Teises veerandfinaalis oli Kopli Coolbet kahel korral parem Jõhvi FC Phoenixist.