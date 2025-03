17-aastane Lehtlaan üllatas finaalis 14-kordset Eesti meistrit

Lehtlaanele pidi tulemusega 4:2 lõppenud finaalis alla vanduma meesüksikmängu 14-kordne Eesti meister Aleksandr Smirnov (LTK Kalev), kellel õnnestus poolfinaalis omakorda alistada üheksakordne Eesti meister Vallot Vainula (Pärnu LTK Vint-90).

Lehtlaane teekond finaali oli muljetavaldav – alagrupist pääses ta edasi kolme võiduga ning andis kogu turniiri jooksul ära vaid kolm setti, millest kaks finaalis.

Naiste üksikmängus krooniti Eesti meistriks Airi Avameri (TTÜ Spordiklubi), kellele see oli juba seitsmendaks meistritiitliks. Avameri näitas enesekindlat mängu kogu turniiri vältel ning oli finaalis 4:1 üle Reelica Hansonist (TTÜ Spordiklubi).

Airi Avameri. Autor/allikas: Eesti Lauatenniseliit

Eesti Lauatenniseliidu peasekretäri Margit Tamme sõnul näitavad meistrivõistluste tulemused, et Eesti lauatennises on aeg uue põlvkonna esile kerkimiseks küps. "Meie pikaajaline süsteemne töö noortega on hakanud vilja kandma ning näitab, et oleme olnud oma noortetegevuses õigel teel," ütles Tamm.

"Soovime anda meie noortele nii palju rahvusvahelist võistluskogemust kui võimalik, et saavutada arengus järgmine kvalitatiivne hüpe, mis viiks meid juba oluliselt lähemale ka absoluutsele rahvusvahelisele tipule," lisas ta.

Järgmine võistlus, kus lootustandvad Eesti noored saavad end rahvusvaheliselt proovile panna, leiab aset maikuus, kui Bratislavas peetakse kuni 21-aastaste Euroopa meistrivõistlused.

Eesti meistrivõistluste tulemused:

Meeste üksikmäng

1. Pert Marten Lehtlaan (Viimsi Lauatenniseklubi)

2. Aleksandr Smirnov (LTK Kalev)

3. Madis Moos (TTÜ Spordiklubi); 3. Vallot Vainula (Pärnu LTK Vint-90)

Poolfinaalide tulemused:

Pert Marten Lehtlaan vs Madis Moos – 4:0

Aleksandr Smirnov vs Vallot Vainula – 4:1

Naiste üksikmäng

1. Airi Avameri (TTÜ Spordiklubi)

2. Reelica Hanson (TTÜ Spordiklubi)

3. Kätlin Põldveer (LTK Kalev); 3. Arina Litvinova (Narva Paemurru Spordikool)

Poolfinaalide tulemused:

Airi Avameri vs Arina Litvinova – 4:1

Reelica Hanson vs Kätlin Põldveer – 4:1

Meespaarismäng

1. Maksim Vuhka-Toomas Libene (Viimsi PINX / Viimsi PINX)

2. Mart Luuk-Markkos Pukk (Pärnu LTK Vint-90 / Tartu SS Kalev)

3. Madis Moos-Pert Marten Lehtlaan (TTÜ Spordiklubi / Viimsi Lauatenniseklubi); Vallot Vainula-Aleksandr Smirnov (Pärnu LTK Vint-90 / LTK Kalev)

Naispaarismäng

1. Airi Avameri-Arina Litvinova (TTÜ Spordiklubi / Narva Paemurru Spordikool)

2. Reelica Hanson-Kätlin Põldveer (TTÜ Spordiklubi / LTK Kalev)

3. Kristina Andrejeva-Alina Jagnenkova (Aseri Spordiklubi / Maardu LTK); Maria Žavronkova-Liidia Dmitrijeva (Narva Paemurru Spordikool / LTK Narova)

Segapaarismäng

1. Vallot Vainula-Airi Avameri (Pärnu LTK Vint-90 / TTÜ Spordiklubi)

2. Markkos Pukk-Arina Litvinova (Tartu SS Kalev / Narva Paemurru Spordikool)

3. Aleksandr Smirnov-Kätlin Põldveer (LTK Kalev / LTK Kalev); Stanislav Strogov-Alina Jagnenkova (TTÜ Spordiklubi / Maardu LTK)