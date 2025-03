Norra teenis Bö juhtimisel viisikvõidu, Zahkna pääses jälitussõitu

Viiekordne MK-sarja võitja Johannes Thingnes Bö võistleb sel nädalavahetusel viimast korda ning alustas reedel võidukalt, kui läbis 10 km sprindisõidus mõlemad tiirud puhaste paberitega. 31-aastane norralane ületas kodupubliku aplausi saatel finišijoone ajaga 24.49,5 ning kindlustas MK-sarjas sprindi arvestuses võidu.

Norralaste pidustus ei lõppenud aga Böga, sest esiviisik koosnes vaid kohalikest. Teisena ületas joone karjääri esimese MK-sarja üldvõidu poole tüüriv Sturla Holm Lägreid (0; +25,7) ning esikolmikusse mahtus veel Johannes Dale-Skjevdal (1; +36,7). Neljanda koha pälvis Isak Frey (1; +46,6) ja viiendaks jäi Vebjörn Sörum (2; +59,8).

Norralastele järgnesid itaallane Tommaso Giacomel (2; +1.01,1), prantslane Quentin Fillon Maillet (2; +1.05,4), sakslane Justus Strelow (0; +1.14,4), prantslane Emilien Claude (0; +1.18,8) ning kümnenda koha pälvis norralane Endre Strömsheim (2; +1.21,9).

Mitmed tipud läksid reedel laskmisega alt: Emilien Jacquelinil jäi püstitiirus üles neli märki ja lõpuks läks talle kirja 63. koht, Campbell Wright pidi avatiiru järel minema samuti neljale trahviringile ja tuli sealt välja alles 95. kohal, jäädes alla ka Jaroslav Neverovile. Veatu püstitiiruga sai ameeriklane lõpuks 34. koha. Rootsi tähed Martin Ponsiluoma ja Sebastian Samuelsson jätsid mõlemad samuti üles neli märki

Jacquelin tõdes, et tal oli püstiselt laskmisega raskusi. "Polnud minu päev, värinat oli püstilaskmisel palju. Ei suutnud seda kuidagi parandada ka. Etapi esimesel päeval on sellest raske aru saada," ütles prantslane ERR-ile.

Jacquelin näeb oma parimatel päevadel välja nagu maailma parim laskesuusataja, aga pahatihti tuleb tema tulemustesse sisse ka pettumusi. Miks see nii on? "See on võib-olla tippsportlase jaoks kõige kehvem vastus," ütles ta. "Aga mul on päevi, kus tunnen, et mul ei ole laskesuusatamise jaoks energiat ja rõõmu. Vahel olen keskendunud ja tahan anda endast parima, vahel tahan küll hästi võidelda, aga ei keskendu võitmisele."

Eestlased sprindisõidus kõrgesse konkurentsi ei kerkinud, aga Rene Zahkna pälvis 45. koha (1; +2.20,4) ning tagas sellega koha jälitussõidus. Kristo Siimer pälvis 79. koha (3; +3.38,6), Neverov 81. koha (2; +3.43,1) ning Mehis Udam 93. koha (3; +4.27,2).

Enne võistlust:

Oslo MK-etapp on luigelennuks sportlaskarjääri lõpetavatele 23-kordsele maailmameistrile Johannes Thingnes Böle ja tema 12-kordsest maailmameistrist vanemale vennale Tarjeile. Reedesel sprindidistantsil on vendadest siiski rajal vaid Johannes, sest Tarjei haigestus vahetult enne MK-etapi algust.

Mis vendasid pärast nädalavahetust ees ootab? "Erinevad telesaated... mind on kutsutud juba kuute telesaatese, pean ükshaaval käima hakkama," naeris Tarjei Bö Lenzerheide MM-i ajal. "Elu hakkab olema parem, lõbusam ja uute väljakutsetega," lisas noorem vend Johannes.

"Arvan, et tahame mõlemad laskesuusatamise juures jalga ukse vahel hoida. See võib olla roll televisioonis või midagi muud, aga oleks lahe näha ka ala teise nurga alt. Uue hooajani on palju aega, vaatame, kas hakkame seda suvel igatsema või oleme laskesuusatamisest väsinud," sõnas Tarjei.

Johannes Thingnes Böl on enne karjääri lõppu veel aga käsil pingeline heitlus MK-sarja üldvõidu nimel. Enne Holmenkolleni etapi algust on Sturla Holm Lägreidil koos 1071 ja Böl 967 punkti. Tarjei Bö on 663 punktiga kaheksas.

Eesti mehi on reedel stardis neli: Rene Zahkna kannab stardinumbrit 12, Kristo Siimer on stardis 75., Mehis Udam 98. ja Yaroslav Neverov 101. mehena.