Christiansen jäeti taas meeskonnast välja: tahtsin olla osa Johannese ja Tarjei viimasest peost

Holmenkollenis asuvad Norra meestest võistlustulle karjääri viimaseid sõite tegevad vennad Böd, lisaks MK-sarja üldliider Sturla Holm Lägreid, Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum, Martin Uldal, Johannes Dale-Skjevdal ja Isak Frey. Kui eelmisel nädalal debüteeris Norra A-koondises Frey, siis Holmenkollenis võib MK-debüüdi teha 19-aastane Kasper Kalkenberg.

Eelmisel nädalal alaliidu suunas teravaid torkeid teinud Sjaastad Christiansen peab seega tõenäoliselt hooaja lõppenuks kuulutama. Esmaspäeval andis ta Norra telekanalile TV2 veel ühe pikema intervjuu, milles kritiseeris taas Norra laskesuusaliitu ja ütles muuhulgas, et teda hoitakse A-koondisest eemal vaimse tervise tõttu.

"Ma ei saa niimoodi sporti teha ega tipptulemusi näidata. Tippspordis on paljud asjad seotud füüsilise valmisolekuga, kuid sama tähtis on ka vaimne heaolu. Eelmisel nädalal kirjutati mulle kiirkorras välja retseptiravimeid, et saaksin rahulikult uinuda, sest ma olin lihtsalt raevu täis," rääkis Sjaastad Christiansen.

"Minu arvates on alaliidu käitumine väga silmakirjalik, arvestades, kui palju oleme viimase kahe aasta jooksul koondise siseselt keskendunud vaimse tervise teemadele. Mind on ju isegi selle teema kõneisikuna esile tõstetud," jätkas kolmekordne maailmameister.

"Nüüd tunnen, kuidas alaliit töötab mulle vastu. Minu arvates on päris kohutav sportlasi niimoodi kohelda. Mitte ainult mind, vaid ka paljusid teisi koheldakse nii."

"Mulle tundub, et meie alaliidu juhtkond kardab konflikte ega soovi sportlastele halbu uudiseid edastada. Nad langetavad kõik otsused viimasel hetkel. Nad üritavad kõiki sportlasi võimalikult kaua rahulikena hoida, aga selle tulemuseks on üsna suured šokid," selgitas Sjaastad Christiansen.

Ta lisas, et soovis iga hinnaga tänavuse hooaja Holmenkollenis lõpetada. "Holmenkollen oli minu järgmine suur eesmärk. Tahtsin olla osa Johannese ja Tarjei viimasest peost. Nüüd tunnen, et see võimalus on minult väga, väga, väga nõrga põhjendusega ära võetud ning sellega on ülimalt keeruline leppida".

Koondise spordidirektor: Selline ongi Norra laskesuusataja elu

Norra laskesuusakoondise spordidirektor Per Arne Botnan selgitas, et MK-sarja valikukriteeriumid pannakse paika sügisel ega muutu hooaja jooksul. Ta tunnistas, et mõned otsused tehakse hilja, mistõttu jääb sportlaste teavitamiseks vähe aega.

Vaimsest tervisest rääkides märkis Botnan, et paljud sportlased on Sjaastad Christianseniga sarnases olukorras. "Vetle pole ainus, kes peab sellises konkurentsis oma koha eest võitlema. Selline ongi Norra laskesuusataja elu – pidev võitlus. Paljud tunnevad samamoodi nagu tema ja see on kõigile raske."

Kui Botnanilt küsiti, kas ​Christianseni kõrvalejätmise põhjuseks oli tema lahkumine Otepääl toimunud IBU karikasarja etapilt, vastas spordidirektor: "Võtame arvesse kõiki võistlustulemusi. Kui ta seal ei startinud, siis pole meil ka sooritust, mida hinnata."

"Ta on korduvalt meie valikuid kahtluse alla seadnud, kuid meie oleme talle alati selgitusi jaganud," jätkas Botnan. "Järgime täpselt samu kriteeriume, mis on juhatuse poolt heaks kiidetud. Tema kriitika on tema enda asi, meie peame lähtuma paikapandud reeglitest ja liikuma edasi."

MK-hooaja viimane etapp Holmenkollenis algab reede lõunal meeste 10 km sprindiga. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 14.15.