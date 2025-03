20 kohta tõusnud Zahkna: ilus lõpp hooajale

45. kohalt alustanud Zahkna tegi nelja tiiru peale kaks möödalasku ja finišeeris 25. positsioonil, seejuures näitas Zahkna päeva 26. sõiduaega.

"Igati positiivne. See on kindlasti rohkem kui ma tegelikult ootasin, eks enda keskmist taset hooaja vältel ikka tajud. Täna läks hästi," rääkis Zahkna. "45. kohalt punktile oli mul nagunii eesmärk, aga top30 on juba järgmine samm. Täna õnnestus, eelkõige tänu suuisasõidule. Tiirudes kaks trahvi tänase pigem, tuulise ilmaga oli täitsa viisakas."

"Tunnen, et sees on ju olemas, kas või tänane sõit näitab. Tase võib-olla tulebki siis, kui suudad järjepidevalt seda näidata. Sel hooajal tegelikult vormi kui sellist polegi leidnud, et järjepidevalt hästi panna," arutles Zahkna. "Viimane trimester ehk siis pärast MM-i on seni kõige viisakam olnud, ilusti kõik top50 kohad. See olekski tegelikult, kust võib-olla tahaks hooaega alustada, mitte kuhu jõuda lõpuks. Kindlasti positiivne lõpp, väga mõnus. Ilus lõpp hooajale."