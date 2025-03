Võidukas Bö: tulen ja vaatan, kuidas te Otepääl MM-iga hakkama saate

31-aastane Bö läbis 10 km sprindisõidus mõlemad lasketiirud veatult ning ületas kodupubliku aplausi saatel finišijoone ajaga 24.49,5, kindlustades ühtlasi oma karjääris neljandat korda sprindi arvestuses võidu.

"See oli ilus võit," ütles legendaarne laskesuusataja ERR-ile. "Lasin puhtalt ja tundsin, et terve areen kandis mind sprindi vältel. See oli mu elu viimane sprindisõit, see on alati mu lemmikvõistlus olnud. Lõpetada oma karjäär võiduga ja veel kristallgloobusega - see on ilus."

Bö pöördus ka Eesti poolehoidjate poole: "Aitäh, et meid jälginud olete! Eestis ei olnud laskesuusatamine nii suur kui ta nüüd on. Me ootame kõik Otepää maailmameistrivõistlusi, edu sellega. Võib-olla tulen ja vaatan, kuidas sellega hakkama saate!"

Lisaks Johannes Thingnes Böle lõpetab Oslos karjääri ka tema vanem vend Tarjei, kuid 36-aastane Tarjei jättis reedese sprindisõidu haigestumise tõttu vahele. Norra mehed teenisid sprindisõidus lausa viisikvõidu, lisaks Böle lõpetasid esikolmikus veel Sturla Holm Lägreid ja Johannes Dale-Skjevdal. Neljanda koha pälvis Isak Frey ja viiendaks jäi Vebjörn Sörum.

MK-hooaja viimane etapp jätkub laupäeval, kui peetakse jälitussõidud.

Konkurendid jäävad Bö vendasid igatsema

Prantslane Quentin Fillon Maillet pälvis seitsmenda koha ning ütles, et jääb konkurente igatsema. "Jään kõiki neid lahinguid rajal meenutama. Aga parimad mälestused neist kahest on ikka pärast võistlusi, nende naeratus. Õnnitlused neile, jään neid igatsema," ütles Fillon Maillet.

Emilien Jacquelini võistlus läks küll aia taha, aga see polegi Oslos kõige hullem asi. "Hea on see, et saan [jälitussõitu] telekast vaadata. Vahest isegi nautida," ütles prantslane ERR-ile.

Böde kaasmaalasel Lägreidil on jälitussõidus suurepärane võimalus, sest norralane võib kindlustada oma karjääri esimese MK-sarja üldvõidu. Vahe üldarvestuses tema ja Johannes Thingnes Bö vahel on 89 punkti, Lägreidil on vaja jälitussõidus kaasmaalasest eespool finišeerida.

"Andsin endast parima, enamaks ma võimeline ei olnud. Suusatasin hästi ja tulistasin täiuslikult, sellega võib rahule jääda. Aga Johannes on jälle vormis ja laseb hästi. Kui oleksin talle veel punkte loovutanud, peaksin võib-olla ka kollase vesti loovutama," ütles Lägreid ERR-ile.

"Pall on minu käes, aga kaks võistlust on veel teha, pean keskenduma. Proovin tiitli kindlustada, pühapäev kuulub Bödele," lisas Lägreid.