Bö vennad on viimaseks etapiks valmis: eesmärk on pidu üle elada

31-aastane Johannes Thingnes Bö teatas aasta alguses, et tõmbab juba selle hooajaga oma suurepärasele karjäärile joone alla. Bö on teinud korduvalt ajalugu, aga sel hooajal sai ta hakkama vahest oma suurima saavutusega, kui ta oma 21. MM-tiitli teenis.

Sellega sai Johannes Thingnes Böst kõige võidukamaks laskesuusatajaks MM-ide ajaloos, möödudes kaasmaalsest Ole Einar Björndalenist. Bö on oma karjääri jooksul tulnud maailmameistriks lausa 23 korda, olümpiavõitjaks viis korda.

Sel nädalavahetusel tõmbab ta oma karjäärile joone alla kodupubliku ees, kui laskesuusatamise maailma karika sarja hooaeg kulmineerub Oslos Holmenkollenis. Bö jäi eelmisel nädalal Pokljukas toimunud MK-etapil haigeks, aga ütles, et on viimaseks tantsuks valmis.

"Olen positiivne ja arvan, et taastumine on hästi läinud. Aga on selge, et see võistlus ei olnud kõige targem mõte. Sain õppetunni ja koju tulemine oli hea otsus. Tunnen, et mul on viimaseks võistluseks palju energiat," sõnas ta. "Eks näis, kuidas mu vorm on. Kopsud ja keha on valmis, aga kõik sõltub sellest, kui tugev ma mentaalselt olen."

Johannes Thingnes ja Tarjei Bö Autor/allikas: Katariina Peetson

Laskesuusamaailm jätab Holmenkollenis hüvasti ka teise legendiga, sest Johannes Thingnesest viis aastat vanem vend Tarjei lõpetab samuti oma karjääri. 36-aastane Tarjei ei jää nooremale vennale sugugi alla, sest tema auhinnakapis ripub kolm olümpiakulda, 12 MM-kulda ning üks MK-sarja üldvõit.

"Meil on selleks nädalavahetuseks suured ootused. Veab, et maailma karika sarja finaaletapp on meie kodumaal. See võib olla ka põhjuseks, miks ma otsustasin ühe hooaja veel võistelda," rääkis Tarjei Bö. "Päike on väljas ja udu pole. Paistab, et jumal on andnud meile tähistamiseks ilusa nädalavahetuse."

Noorem vend nõustus. "Sellest nädalavahetusest võib saada meie karjääri ilusaim. Meid on üle maailma soojalt vastu võetud ja kõik ootavad, et me koos lõpetaksime," ütles Johannes Thingnes.

Mõlemad vennad ütlesid, et ei soovi laskesuusatamisega igaveseks hüvasti jätta, ühe variandina näevad nad ennast teleülekannetega abistamas. Aga praegune eesmärk on lühiajalisem. "Eesmärk on pärast pühapäevast pidu üles ärgata. Siis vaatame edasi," sõnas Johannes Thingnes Bö.

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja finaaletappi saab jälgida ERR-i kanalitel, Bö vennad lähevad viimast korda rajale pühapäeva õhtupoolikul, kui toimub meeste ühisstardist sõit