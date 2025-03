Udam: heameel, et õnnestus ühel korral Böle ära teha

Siimer oli enne reedest võistlust enesekindel, aga kolm möödalasku said saatuslikuks. "Trahvid ei aidanud üldse sellele kaasa, täna ei oleks tohtinud neid lubada," ütles ta ERR-ile.

Ühtlasi tähendab see, et tema hooaeg lõppes juba finaaletapi esimese võistlusega. "Midagi lõpetada on ikka halb. Oleks võinud tegelikult lõpetada [laupäeval] või [pühapäeval], see oleks kõige parem olnud. Sportlasena sprindiga hea lõpetada ei ole," ütles ta.

20-aastane Jaroslav Neverov ja 21-aastane Mehis Udam tõmbasid samuti hooajale joone alla. Neverov jättis esimeses tiirus kaks märki üles, aga püstilaskmisel võttis ta viiest viis. "Neli püstitiiru [järjest] nulliga. See on veidi psühholoogia poolt, see on tehniliselt kergem. Aga lamades pean veel palju harjutama," ütles Neverov ERR-ile.

Udam ei jäänud oma esitusega rahule. "Sõidu lõpp läks raskeks. Esimene ring hoidsin tempot, et viimasel ringil oleks rohkem rammu, aga seda rammu ei olnud," sõnas ta. "Olen läbi hooaja teinud häid lamades- ja püstilaskmisi, aga ei ole suutnud neid ühte võistlusse kokku viia. Loodan, et järgmine hooaeg läheb paremini."

Oslo etapil tõotab tulla suur pidu, sest pühapäeval lõpetavad oma karjääri legendaarsed vennad Böd. Neverov ja Udam on kasvanud Norra hiiglasi vaadates, Udam saab aga Johannes Thingnes Böle hüvasti jätta võiduka mälestusega.

"Kindlasti heameel ja ühel korral õnnestus isegi Johannesele ära teha, see trikk sai ka tehtud," ütles Udam, kes pälvis Ruhpoldingus toimunud etapil tavadistantsil 83. koha. Bö lõpetas 85. kohaga.

"Absoluutselt legendid. Nii hea, et sain nendega võistelda," ütles Neverov. "Kahjuks ei saanud sellist kogemust nagu Mehis, et oleks neist parem olnud. Aga ikka oli väga lahe, olin seal soojendustsoonis ja vaatasin, kuidas Johannes pani nullid ja läheb liidrina välja."