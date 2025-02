Johannes Thingnes Bö teenis karjääri viimasel MM-il ajaloolise võidu

31-aastane Thingnes Bö läbis 10 kilomeetri pikkuse sprindidistantsi ilma ühegi möödalasuta ning norralane ületas finišijoone ajaga 21.56,8, näidates taaskord võimu.

Tegemist on Bö 21. kuldmedaliga maailmameistrivõistlustelt, norralane oli enne laupäevast sprindisõitu viigis kaasmaalase Ole Einar Björndaleniga. Kolmandal kohal on 13 MM-tiitlit pälvinud prantslane Martin Fourcade.

Suurepärase võistluse tegi ka 22-aastane ameeriklane Campbell Wright, kes oli samuti lasketiirus veatu ning teenis sellega USA laskesuusatamise ajaloo esimese medali MM-i sprindisõidus. Ameeriklane kaotas Böle 27,7 sekundiga, pronksi pälvis prantslane Quentin Fillon Maillet, kes eksis ühel lasul ning kaotas võitjale 37 sekundiga.

Valitsev maailmameister Sturla Holm Lägreid eksis teises tiirus ühel lasul ning pidi leppima üheksanda kohaga (+57,3), vanem Bö vend eksis samuti ühel lasul ning teenis kümnenda koha (+1.02,0).

Pühapäevasesse jälitussõitu tagasid edasipääsu nii 39. koha teeninud Kristo Siimer (0+1; +2.09,8) ning 58. koha teeninud 19-aastane Jakob Kulbin (1+1; +2.43,7). Haigusega heitlev Rene Zahkna ei jätnud ühtegi märki püsti, aga pidi 69. kohaga leppima (0+0; +3.13,4).

"Läks hullemini, kui oleks arvanud. Null-nulliga läbi tulla - päris valus, et see oli väärtusetu. Esimesest ringist saati tundsin, et hingamine on kinni. Tunnen nagu oleks Covidi läbi põdenud, kops lihtsalt ei avane. Hingad pinnapealselt, ongi tunne, et paar liitrit on puudu," tõdes Zahkna finišis. "Kahju, aga nii on."

Laskesuusatamise MM jätkub pühapäeval jälitussõitudega, ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 12.45 saatega "Viiest viis", naised asuvad starti kell 13.00 ning mehed 15.50.

Enne võistlust:

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi on alustanud kõige paremini Prantsusmaa koondis, kes triumfeeris kõigepealt segateatesõidus ja seejärel teenis naiste sprindis kuldmedali Justine Braisaz-Bouchet.

Prantsusmaa mehed on sel hooajal MK-sarjas seni sõidetud viiest sprindist võitnud kaks: avaetapil Kontiolahtis oli parim Emilien Jacquelin ja Oberhofis tema koondisekaaslane Quentin Fillon Maillet.

Ülejäänud kolm esikohta on tulnud Norra laskesuusatajatele: Hochfilzenis võitis Johannes Thingnes Bö, Le Grand Bornandis oli parim Martin Uldal ja viimasel etapil enne MM-i ehk Anterselvas Tarjei Bö.

MK-sarja liidrina tuli Lenzerheidesse aga Sturla Holm Lägreid, kes on võitnud viimasest viiest individuaaldistantsist kaks ja jõudnud veel kahel korral pjedestaali teisele astmele.

Kõik mainitud laskesuusatajad on ka laupäeval stardis. Eesti koondisest osalevad Kristo Siimer (number 25), Rene Zahkna (45) ja Jakob Kulbin (61).