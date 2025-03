Haigestunud Bö Pokljukas enam starti ei lähe

Norra laskesuusaliit teatas reedel, et viiekordne MK-sarja võitja Johannes Thingnes Bö jäi Pokljukas toimuval MK-etapil haigeks ning lahkub Pokljukas toimuvalt MK-etapilt, et hooaja finaaletapiks valmistuda.

Norra laskesuusaliit teatas, et Bö jäi Sloveenias Pokljukas haigeks ning naaseb tagasi koju, kus valmistub oma karjääri viimaseks MK-etapiks. "Johannes on otsustanud koju minna. Praegu on tema jaoks olulisem terveks saada, et ta saaks järgmisel nädalavahetusel Holmenkollenis toimuvat nautida," ütles spordidirektor Per Arne Botnan.

31-aastane Johannes Thingnes Bö teatas aasta alguses, et tänavune hooaeg jääb tema karjääri viimaseks. Norralane on üks ajaloo paremaid laskesuusatajaid ning ta on teeninud oma karjääri jooksul viis olümpiavõitu, lausa 23 MM-tiitlit ning viis MK-sarja üldvõitu.

Järgmisel nädalavahetusel saab tema ning vanema venna Tarjei karjäär vägeva lõpu, kui vennad teevad Oslos Holmenkollenis oma karjääri viimased sõidud. "Tagasi vaadates poleks pidanud [neljapäeval] tavadistantsil osalema. Haigena suusatamine ei ole pikas perspektiivis hea mõte. Loodan oma viimaseks võistluseks täiesti terveks saada," ütles Johannes Thingnes Bö.

Bö on sel hooajal MK-sarjas kogunud 967 punkti ning ta jätkab teisel kohal, kuid kaasmaalane Sturla Holm Lägreid jääb 39 punkti kaugusele (1006 p).

Pokljuka MK-etapp jätkub laupäeval ühisstardist sõitudega, pühapäeval peetakse veel teatesõite. Võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.