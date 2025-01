Johannes Thingnes Bö tõmbab juba tänavu karjäärile joone alla

Maailma laskesuusatamise kauaaegne valitseja Johannes Thingnes Bö andis teada, et lõpetab käimasoleva hooaja järel karjääri.

"13 aastat olen kuulunud maailma parimasse rahvuskoondisesse, kelle selja taga on maailma parimad sponsorid," teatas norralane ühismeedias. "Viimased kuus hooaega olen ühendanud tippspordi pereeluga. See on olnud imeline, kuid samas ka väljakutseid pakkuv."

"Nüüd tunnen, et on kätte jõudnud aeg seada esikohale perekond. Plaani järgi pidin jätkama veel aasta, aga olümpial võistlemine nõuab veel enamat, sealhulgas minu lähedastelt. Armastan endiselt võistlemist, kuid võistluspäevi on võrreldes kõigi teiste päevadega vähe."

"Naudime koos viimaseid võistlusi, enne kui lõpetame 20.-23. märtsil pauguga Holmenkollenis."

View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo)

31-aastane Bö (88) on üks ajaloo edukaimaid laskesuusatajaid, kelle MK-etapivõitude arv jääb alla üksnes kuulsale kaasmaalasele Ole Einar Björndalenile (95).

Ta on kuus korda võitnud MK-sarja kokkuvõttes ja pääsenud veel neljal korral kolme parema hulka. Olümpiamängudelt on tal viis kuldmedalit, neist kolm individuaalset. MM-idelt on Bö võitnud 20 kulda, neist pooled individuaalsed.

2018. aastal abiellus ta Hedda Klövstad Dähliga. Neil on kaks last: 2020. aasta jaanuaris sündinud poeg Gustav ja 2023. aasta suvel sündinud tütar Sofia.