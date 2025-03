Lätt kerkis profiturnee avaetapil Texases esimeseks

Esimesel võistluspäeval teise kohaga lõpetanud Lätt alustas teist päeva kahe birdie'iga, aga läbis siis neli rada par'iga. Seitsmendal rajal läks ta ühe viskega par'ist üle, aga viimasel 11 rajal sai eestlanna hakkama kuue birdie'ga, lõpetades päeva seitsme viskega alla par'i.

Pärast kaht päeva on eestlanna koondtulemuseks miinus 14, millega kerkis viimase võistluspäeva eel esimeseks.

A tap-in birdie on Hole 12 gives Kristin Lätt a share of the lead! pic.twitter.com/9zL30EP1CA