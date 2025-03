Lõpusekunditel hiilanud Haliburton tõi Pacersile raske võidu

Bucks läks 3,9 sekundit enne lõppu Damian Lillardi vabavisete toel kolme punktiga juhtima (114:111), kuid Pacersi järgmisel rünnakul jooksis Tyrese Haliburton sisseviske järel väljaku nurka, kust ta tabas kukkumise pealt kolmese koos veaga.

Vabaviskejoone tagant Haliburton ei eksinud ning kuigi Giannis Antetokounmpol oli veel võimalus Bucksile võit tuua, siis tema kaugvise jäi lühikeseks.

"See oli nagu [Ameerika] jalgpalli play," rääkis Haliburton kohtumise järel. "Harjutasime sama liikumist kaks aastat tagasi treeninglaagris. Tavaliselt ma vihkan seda, sest ma ei saa kunagi palli, aga täna sain. Lihtsalt hüppasin kõrgemale kui tavaliselt ja pall lendas korvi."

