Saksamaa avas MM-il kullaarve, disklahv rikkus Norra võistluse

Norra lõpetas hüppevõistluse esikohal ja neil oleks olnud suusasõiduks 20-sekundiline edumaa Austria ees, kuid hüppevõistluse järel kukutati nad viiendaks. Nimelt tühistasid kohtunikud norralase Jörgen Graabaki hüppetulemuse, sest sportlase varustus ei vastanud nõuetele. Norra koondis esitas otsuse peale protesti, mida kohtunikud ei rahuldanud.

"Ausalt öeldes ma ei ole päris kindel, mis juhtus. Hooldemeeste sõnul oli jama suusasidemetes. Sellist asja ei tohiks juhtuda, aga juhtus," kommenteeris kahevõistluse kauaaegne valitseja Jarl Magnus Riiber Norra rahvusringhäälingule (NRK). "Meie arvasime, et kõik on korras. Jörgen on igatahes maruvihane. Mul on temast kahju," lisas Riiber.

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) võistlusdirektor Lasse Ottesen selgitas NRK-le, et Graabaki suusasidet oli muudetud. "Sidemetega on väga lihtsad ja selged reeglid. Need peavad olema sümmeetrilised ja mõlemalt poolt ühesugused, kuid Jörgeni sidemed polnud, mis tähendab, et neid oli muudetud."

"Mina ei hakka spekuleerima miks, mida ja kuidas. Meie järgime kehtivaid reegleid. Meie inspektorid on väga professionaalsed ja meiega aastaid koostööd teinud. Loomulikult on väga kahetsusväärne, et Jörgen diskvalifitseeriti, aga inspektorid peavad oma tööd tegema. Ja kui varustus ei vasta nõuetele, siis nii kahjuks juhtub," lisas Ottesen.

Suusarajal hakkasid kuldmedali eest heitlema Austria ja Saksamaa. Jõujooned pandi paika viimases vahetuses, kui sakslane Vinzenz Geiger suutis ühel hetkel austerlase Fabio Obermayeriga vahe sisse teha ja Saksamaa võitjana finišisse tuua. Tegemist oli Saksamaa esimese kuldmedaliga Trondheimi MM-il.

Lisaks Geigerile kuulusid kuldmedalile tulnud nelikusse veel Julian Schmid, Johannes Rydzek ja Wendelin Thannheimer.

Austerlased (Johannes Lamparter, Martin Fritz, Franz-Josef Rehrl ja Obermayer) kaotasid lõpuks sakslastele 6,8 sekundiga. Norra nelik, kuhu kuulusid Simen Tiller, Graabak, Jens Luraas Öftebro ja Riiber, saavutas kolmanda koha, kaotust võitjale kogunes 1.39,8. Esimesena jäi medalita Soome (+2.08,7).