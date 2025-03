Jokic ja Nuggets võtsid tippude heitluses Thunderilt revanši

Kohtumise murdehetk leidis aset seitse minutit enne lõppu, kui Russell Westbrook ja Peyton Watson tabasid kaks järjestikust kaugviset, viies Nuggetsi juhtima 125:111. Järelejäänud mänguaja jooksul Thunder 11 punktist enam lähemale ei jõudnud.

Nikola Jokic vedas võitjate vägesid 35 punkti, 18 lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga. Jamal Murray toetas teda 34 punktiga.

"Vahel öeldakse, et mõned mängivad kabet, teised malet. Nikola on lihtsalt nii erakordselt terava mõistusega, et ta tajub kõike. Ta pole selline mängija, kes peaks mängu tagantjärele vaatama ja analüüsima – ta haarab kõik lennult. Täna õhtul oli ta lihtsalt erakordne," kiitis Nuggetsi peatreener Michael Malone.

"See pole juhus, et teda peetakse maailma parimaks mängijaks. Ta suudab mängu dikteerida igal võimalikul viisil," lisas juhendaja.

Kaheksa kaugviset tabanud Lu Dort tõi Thunderi parimana 26 punkti ning MVP auhinna favoriit Shai Gilgeous-Alexander lisas omalt poolt 25 silma.

Nuggets pani ühtlasi punkti Thunderi seitsme mängu pikkusele võiduseeriale. Kaotusest hoolimata jätkab Thunder (53-12) läänekonverentsi liidrina, Nuggets (42-23) on neist 11 võidu kaugusel.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 132:123

Boston Celtics - Utah Jazz 114:108

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 111:108

Miami Heat - Charlotte Hornets 102:105

Toronto Raptors - Washington Wizards 119:104

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 120:118

Houston Rockets - Orlando Magic 97:84

Chicago Bulls - Indiana Pacers 121:103

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 129:133

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 130:120

Sacramento Kings - New York Knicks 104:133