Liverpool teenis võõrsil magusa võidu PSG üle

Pariisis mängitud kohtumises oli domineerivamaks pooleks kodumeeskond PSG. Kuigi võõrustaja valdas rohkem palli (65%-35%) ja tegi koguni 28 pealelööki Liverpooli kahe vastu, siis külaliste väravalukku lahti muukida ei suudetud.

Kohtumise ainsa tabamuse lõi Liverpool 87. minutil, kui Darwin Nuneze söödu realiseeris väravaks vahetusest sekkunud Harvey Elliott. Külaliste võidus kandis olulist rolli ka puurivaht Alisson Becker, kes tegi postide vahel kümme tõrjet.

"See oli ilmselt minu karjääri parim esitus," rääkis mängu parimaks valitud Becker. "Peatreener hoiatas meid, et PSG vastu on raske mängida, sest nad on palliga väga osavad ja meie peame olema valmis kannatama. Nii et teadsime väga hästi, mis meid siin ees ootab."

"Alisson on uskumatu, maailma parim," kiitis väravaautor Elliott. "Ta näitab seda igas mängus ja on meid korduvalt hädast välja päästnud. Ma ei tea, kus me ilma temata oleksime."

Ühest väravast piisas võiduks ka Barcelonale, kes sai võõrsil jagu Lissaboni Benficast. Võiduvärava eest vastutas ääreründaja Raphinha (61. min.).

Müncheni Bayern alistas koduväljakul Harry Kane'i (9. ja 75. min) ja Jamal Musiala (54. min) väravatest 3:0 Leverkuseni Bayeri ning Milano Inter oli võõrsil 2:0 üle Rotterdami Feyenoordist (38. Marcus Thuram, 50. Lautaro Martinez).

Korduskohtumised on kavas 11. ja 12. märtsil.