Punast laternat klohminud Chelsea tõusis neljandaks

Chelsea otsustas mängu saatuse sisuliselt ära juba avapoolajaga, kui 20-minutilise perioodi jooksul said värava kirja Christopher Nkunku (24. min.), Pedro Neto (36.) ja Levi Colwill (44.). Marc Cucurella vormistas teise poolaja 78. minutil lõppseisuks 4:0.

Võiduga tõusis Chelsea (46 punkti) liigatabelis vähemalt ööpäevaks neljandale kohale, Southampton (9 p) jääb eelviimasest positsioonist juba kaheksa silma kaugusele.

Nelja väravaga kostitas külalismeeskonda ka Crystal Palace, kes oli 4:1 üle Aston Villast. Võitjate särgis säras kahe tabamusega sünnipäevaline Ismaila Sarr (29. ja 71.), lisaks olid täpsed Jean-Philippe Mateta (59.) ja Eddie Nketiah (90+1.).

Külalismeeskonna auvärava eest hoolitses Morgan Rogers (52.), seejuures saatis sama mees palli Palace'i võrku ka 42. minutil, ent see tabamus tühistati suluseisu tõttu.

Viimasest üheksast mängust kuuest võidupunktidega lahkunud Palace (36 p) asub tabelis 12. kohal. Villa (42 p) on kümnes.

Kolmapäeval peetakse kuus kohtumist ning vooru keskses mängus lähevad vastamisi Tottenham Hotspur ja Manchester City. Liidermeeskond Liverpool võõrustab Newcastle Unitedit.

Teised tulemused:

Brighton & Hove Albion - Bournemouth 2:1

Wolverhampton Wanderers - Fulham 1:2

