Kudre-Schnyder ei loovutanud Eesti meistritiitlit, Krahv võitis meeste seas

Päikesepaistelise talveilmaga läks lumises Haanjas rajale üle 200 orienteeruja. Võistlus toimus Haanja suusastaadioni läheduses olevatel radadel. Kuna Eesti meistrivõistlused olid avatud ka teiste riikide sportlastele, siis tuli Haanjasse võistlejaid veel Lätist, Leedust ja Šveitsist.

Naiste ja meeste põhiklasside võistlejad läksid rajale ühisstartidest, mis pakkus põnevust nii võistlejaile kui ka kaasaelajatele.

Naiste põhiklassis võisteldi 11,8 km pikkusel ja 25 kontrollpunktiga rajal. Siin tõestas Daisy Kudre-Schnyder (Värska OK Peko) järjekordselt oma staatust koondise esinumbrina ja võitis Eesti meistri tiitli ajaga 1:03.08, edestades järgmisi enam kui kümne minutiga.

Kodune võistlus on ühtlasi hea treening märtsis Soomes algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. "Eesti võistlused ongi hea ettevalmistus, sest Soomes tuleb kindlasti ka tehniline rada. Eesti meistrivõistlustel saab kolme päeva jooksul kõik neli EM-i distantsi ära harjutada. Siis ongi kolm-neli nädalat aega ka füüsiliselt paremini treenida," rääkis Kudre-Schnyder.

Hõbemedalile sõitis Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) ajaga 1:11.50 ja pronksmedali võitis Laura Elisabeth Christel Lään (Rakvere OK) ajaga 1:31.48.

Meeste 14,3 km ja 26 kontrollpunktiga tavarada kujunes põnevaks tänu sellele, et eestlastele pakkusid konkurentsi ka Šveitsi koondise ja Läti koondise esinumbrid. Üle poole rajast juhtiski mängu šveitslane Gion Schnyder, kuid seejärel haaras liidrikoha Chris Marcus Krahv (Otepää SK). Krahv hoidis liidrikohta kuni lõpuni ning saavutas Eesti meistri tiitli ajaga 1:06.51.

Krahvi järel tõusis teisele kohale enesekindlalt liikunud ja raja lõpuosas häid rajavalikuid teinud Mattis Jaama (OK Peko) ajaga 1:07.54. Kudre-Schnyder oli ajaga 1:03.08 absoluutarvestuses kolmas, meeste seas teenis pronksmedali lätlane Gustavs Stana ajaga 1:08.22. Neile järgnes Kevin Hallop (OK Peko) ajaga 1:11.11, kes võitis sellega Eesti meistrivõistluste pronksmedali.

Naisjuunioride 6,6 km ja 12 kontrollpunktiga rajal võitis meistritiitli Anett Liisa Parts (JOKA) ning meesjuunioride 9 km ja 18 kontrollpunktiga rajal Maanus Udam (JOKA).

Noorte vanuseklassides tulid Eesti meistriteks M-18 klassis Kerto Kaasiku (JOKA), N-18 Johanna Oras (OK Põlva Kobras), M-16 Henri Kersna (OK Ilves), N-16 Grete Johanna Korb (OK Peko), M-14 Morten Mõttus (OK Peko) ja N-14 Arabella Raie.

Teistes vanuseklassides tulid Eesti meistriteks naistest N-40 klassis Siiri Mere (OK Peko), N-50 Ingrit Kala (OK Peko), N-60 Siiri Poopuu (JOKA), meestest M-35 klassis Roland Jairus (OK Põrgupõhja), M-45 Ilmar Udam (JOKA), M-55 Tõnu Tänav (Rae OK), M-65 Mart Külvik.

Esmaspäeval selguvad Kubijal Eesti meistrid suusaorienteerumise sprindis ja sprinditeates.