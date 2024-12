41-aastaseks saav Gordejev otsustas MM-sarjas veel ühe hooaja teha

Paljukordse quadracer'ite Euroopa meistri Kevin Saare ja Eesti praeguse parima külgkorvisõitja Gert Gordejevi jaoks on aasta viimaste päevade Käärikul veetmine kujunenud toredaks traditsiooniks. Üldfüüsiliste treeningutega laotakse järgmiseks hooajaks vajalikku põhja.

"Talvisel ajal on ülihea siia tulla. Kõik võimalused on ühes kohas, väga head toidud, jõusaal. Kui lund ka veel oleks, oleks ideaalne," rääkis Saar. "Iga talv veedame traditsiooniliselt siin natukene aega. Pärast jõule tuleme ja siis aastavahetuseni. Väga-väga mugav on siin olla."

Maailma oma ala parematega võideldes on Saar kahel järjestikusel hooajal lõpetanud USA meistrivõistlustel kümne parema seas. "Kolmas hooaeg mul tuleb nüüd Ameerikas sõita. Väikesed muudatused seal mul toimuvad, väikene tiimivahetus. Loodame, et ikkagi kvaliteetsema masina poole. Tipule jõuan veel lähemale, ma loodan," avaldas ta.

Kui 24-aastase Saare karjääri paremad ajad on usutavasti ees, siis iseäranis suure visadusega paistab silma uue aasta alguses 41-aastaseks saav Gordejev.

Mullune hooaeg kätkes endas korvimehe vahetust ja lõppes maailmameistrivõistluste üldarvestuse 12. kohaga. Taaskord tuli otsustada, kas ja kuidas jätkata. Positiivse impulsi andis kokkulepe prantslase Rodolphe Lebretoniga. "Jäi näppude vahele üks päris hea poiss Prantsusmaalt ja see andis motivatsiooni edasi pingutada," sõnas Gordejev. "Ja andis motivatsiooni ka tähtsatele toetajatele edasi panustada. Praegu on selline seis, et täishooaeg MM-i prantsuse korvipoisiga ja eesmärk ikka kõrgem kui kunagi varem."

"Eks eesmärk on ikkagi siin mõni tõsisem karikas ka koju tuua. Vaatame, kuidas meil see asi käima läheb ja mis me teha suudame," lisas ta.

Gordejevi füüsiline ettevalmistus on viimastel aastatel tema enda hinnangul kujunenud läbivalt korralikuks. Pigem tuleb leida häid lahendusi sõidutundide kogumiseks – suurel osal aastast pole Eestis võimalik radadel kvaliteetset tööd teha. "Sõidu treeningtund on nii kallis ka, et seda külgkorviga piisavalt teha, siis tuleb leida ka piisavalt toetajaid. Ja sealt tegelikult tuleb see kiirus, mis praegu natukene puudu on," nentis ta.

Saare jaoks algab hooaja tähtsaim sari märtsis, Gordejevil aga mais.