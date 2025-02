Spordipealinna taliujumispäev esitab karastava väljakutse

Sündmus leiab aset kell 10-15 paralleelselt Pirita, Nõmme ja Harku taliujumiskeskuses ning Linnahalli kail. Spordipealinna taliujumispäevale saab eelregistreerida Tallinna e-poe keskkonnas, kuid võimalik on end kirja panna ka kohapeal.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul muutub taliujumine iga aastaga Tallinnas aina populaarsemaks, mistõttu on sündmuse koht spordipealinna programmis igati õigustatud.

"Karastavale väljakutsele on oodatud ka need, kes pole varem taliujumisega kokku puutunud. Eks esimene kord on sageli kõige keerukam, aga sel nädalavahetusel on kohapeal olemas ka juhendajad, kes jagavad häid näpunäiteid ehk siis kõik, kes selles suunas on kunagi mõelnud, paremat hetke ei pruugi lähiajal tulla," sõnas Oja.

Pärast jääkülmas vees ujumist on kõigil osalejatel võimalik külastada tasuta sauna. Spordipealinn pakub ka sooja jooki, kuid vajalik on oma anuma olemasolu.

Taliujumispäevale kutsus osalema ka teatri- ja filmilegend Ülle Kaljuste, kes on regulaarne talisupleja. "Soovin ilusat ilma – päikest võiks palju olla ja tuult võiks vähe olla. Ja soovin tervet vaimu tervesse kehasse! Tee endale väike kingitus ja proovi jälle midagi uut! Korraks vette ja tagasi… Miks mitte rääkida vabariigi aastapäeva peol sõpradele, et käisid üleeile esimest korda talisuplemas," esitas Kaljuste üleskutse.