Eesti poksiliit soovib World Boxingu liikmesust

"Leedu kolleegide kogemusest on meile teada, et World Boxingul on hetkel päris palju tööd ning väike tegevaparaat. Leedukate avalduse menetlemine võttis aega kolm kuud. Meie oleme neile oma dokumendid saatnud ning oleme hetkel ooteseisundis," sõnas Eesti poksiliidu peasekretär Jelena Filimonova Delfile.

Eesti liitumine World Boxinguga oli arutlusel alates eelmise aasta juunist, kuid seni on poksiliidu juhatus pooldanud IBA-sse jäämist ning otsustanud rahvusvahelisi arenguid jälgida.

"Oleme seda meelt, et kuigi praegu on poks olümpiaalade seast välja arvatud, siis me usume, et ameeriklased, kellele poks on peaaegu et rahvuslik spordiala, ei lase seda nii kergelt üle parda heita," ütles Eesti poksiliidu president Kalle Klandorf.

"Loomulikult soovime meiegi ju olümpialiikumises jätkata. Algul arvasime, et tark ei torma ning vaatame, kuidas organisatsioon areneb."

Kui senine rahvusvaheline poksiorganisatsioon IBA kaotas seoses juhtimis- ja finantsprobleemidega rahvusvahelise olümpiakomitee soosingu, loodi tunamullu peamiselt lääneriikide initsiatiivil uus organisatsioon World Boxing.

Hetkel on organisatsioonis üle 60 liikme, Euroopa riikidest näiteks ka Põhjamaad ja Leedu. Organisatsiooni eesmärk on säilitada amatöörpoksi koht olümpiaprogrammis. 2028. aasta olümpiamängud toimuvad USA-s Los Angeleses ja esialgu pole poksi selle programmi arvatud.