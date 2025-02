Klubijuhid Kärp ja Karp: vihased konkurendid, aga sõbrad

Utilitas Rapla tegevjuht Karp ja Pärnu Sadama tegevjuht Kärp veetsid laupäeva õhtu koos, sest nende meeskonnad läksid Raplas Sadolini spordihoones omavahel vastamisi.

"Me oleme tõepoolest mittetavapärane kombinatsioon, kus oleme väga-väga vihased konkurendid, aga samal ajal sõbrad ka," rääkis Karp.

Kolleegid suhtlevad tihti ning arutavad tööalaseid küsimusi. "Kui võtsin Pärnu juhtimise üle, siis esimene kõne oligi vist Jaagule, tema on ju suurte kogemustega klubijuht," ütles Kärp. "Andis mulle head nõu, peale seda läks Pärnu kogu aeg ülesmäge, ta sai tappa meie käest. Nüüd on jälle mingi teine seis, kus tal läheb paremini. Aga see muutub kohe."

Iseloomult on nad aga erinevad. "John on paras pöörane kuju tegelikult. Mingites asjades oleme suhteliselt sarnased, aga mulle tundub, et meie tööasjade ajamine on tegelikult päris erinev. Ta on ka selline täiega panija ja julge riskide võtja," ütles raplakas.

"Jaak on võrreldes minuga väga korralik ja tubli inimene. Kui on must ja valge, siis mina olen alati pahem pool. Mis mulle Jaagu juures meeldib, on see, et ta on nii pühendunud ja kui võtan täna Rapla korvpalli, siis võtan Jaak Karbi. Tegelikult see nii on," ütles pärnakas.

"Loodan, et see nii ka jääb. Et kohalik omavalitsus ja sponsorid toetavad Rapla korvpalli ka edaspidi," lisas Kärp.

Meeste erinevus paistis selgelt välja ka siis, kui Tarmo Tiisler küsis neilt, kumb teisest parem on. Karp vastas tagasihoidlikult: "Ei saagi öelda, et alati paremini teeks. Eks väljakul selgub, kumb paremini teeb. Spordis on väga lihtne seda mõõta, kes paremini asja ajab. Mõnikord paremini, mõnikord halvemini."

Kärp valis aga teise lähenemise: "Ei saagi öelda, et alati paremini teeks. Eks väljakul selgub, kumb paremini teeb. Spordis on väga lihtne seda mõõta, kes paremini asja ajab. Mõnikord paremini, mõnikord halvemini."

Sel korral jäi aga peale Karp - Utilitas Rapla alistas Pärnu Sadama kindlalt.