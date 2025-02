Veemoto kogukond võttis juubeliaasta kokku ja kuulutas välja aasta parimad

"Hoolimata sellest, et möödunud aastal käisid meie sportlased puudulike vahendite tõttu vähem Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel, on saavutatud

medalite kogus ikkagi väga tubli. Kaheksa MM-tiitlit ja kaks EM-tiitlit mis on võidetud kaheksa erineva sportlase poolt räägivad enda eest," sõnas Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.

"Aasta suurimaks edulooks saab lugeda Stefan Arandi jõudmise kuninglikku vormel-11 paadiklassi ja mis veel tähtsam – seal jätkamine käesoleval

hooajal Team Sharjah värvides."

"Oleme väga tänulikud oma sportlaste vanematele ja sponsoritele, kes on panustanud oma vahendeid ja aega meie sportlaste edulugudesse tiitlivõistlustel," lisas Kuus.

Aasta ringrajasportlase tiitli võitis Stefan Arand. Esimese eestlasena edukalt vormel-1 MM-sarja pääsenud Arand tuli lisaks veel paadiklassi Formula S3

kestvusõidu meeskondlikuks maailmameistriks Eesti-Läti ühismeeskonnas.

Aasta jetisportlaseks kuulutati Jasmiin Üpraus, kes krooniti MM-sarjas SKI Ladies GP1 klassis rajasõidus ja paralleelslaalomis maailmameistriks.

Aasta nooreks jetisportlaseks kuulutati Ander-Hubert Lauri. Lauri lõpetas oma viimase aasta juunioride võistlusklassis SKI Junior GP3.3 MM-tiitliga.

Lauri poolt jääb maha rahvusvaheline rekord, kus seitsme võistlushooaja jooksul saavutati kuus maailma- ja Euroopa meistritiitlit.

Aasta nooreks ringrajasportlaseks tuli Kevin Sillaots. Sillaotsal oli möödunud hooajast ette näidata paadiklassi GT-15 Euroopa meistrivõistluste hõbemedal ja

Eesti meistritiitel.

Aasta treeneriks kuulutati Ott Reinaas. Reinaasi õpilane Mattias Reinaas võttis möödunud hooajal MM-tiitlid jetispordi võistlusklassides SKI GP2 ja SKI GP4.

Aasta noortetreeneriks valiti Lembit Aaslav-Kaasik, kelle tegevus Tallinna Veemotoklubis on arendanud nii veemotosportlasi kui ka teiste alade sportlasi. Iganädalastel treeningutel ei õpi noored temalt ainult võidusõitu, vaid tegelevad ka paadiehituse ja tehniliste lahenduste väljamõtlemisega.

Aasta ringrajaklubiks tuli mitmendat aastat järjest Tallinna Veemotoklubi. Tallinna Veemotoklubi sportlased võitsid möödunud hooajal tiitlivõistlustelt kokku kuus medalit. Klubil on tugev noortespordi kandepind ja edukalt võistlusi korraldada suutev organisatsioon.

Aasta jetiklubi tiitli võitis Eesti suurim klubi Vihur Jetsport. Vihuri sportlased osalesid aktiivselt tiitlivõistlustel ja tegelesid noortespordiga.