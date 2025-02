Naiste meistriliigas vahetus liider

Seitsmenda vooru keskses mängus alistas Kohila Püsivus kodusaalis senise liidri Tallinna FC Ajaxi 5:2, revanšeerides sellega avaringis saadud 3:15 kaotuse.

Avapoolaja 2:0 võitnud Püsivus lasi küll teise poolaja alguses vastastel 2:2 viigistada, kuid seejärel löödi vähem kui viie minutiga kolm väravat ja saadi tabelisse neljas võit tulemusega 5:2. Mängu resultatiivseim oli võitjate kasuks kaks väravat löönud Karola Org.

See võit tõstis Püsivuse tabelis meistrivõistlusi algusest peale juhtinud FC Ajaxist mööda: tabelis on Püsivusel 13 ja FC Ajaxil 12 punkti. Mõlemal naiskonnal on pidamata veel kaks kohtumist.

Teises seitsmenda vooru kohtumises olid Vasalemmas vastamisi Keila JK ja FC Jõgeva Wolves/Mz Auto. Selles mängus käis eduseis käest kätte. Keila jäi vähem kui kahe minutiga 0:2 taha, kuid võitis poolaja 3:2. Teisel poolajal olid Keila poolt vaadatuna tablool seisud 3:3, 4:3, 4:5 ja 5:5, mis jäi ka mängu lõpptulemuseks.

Ainsana suutis selles mängus lüüa rohkem kui ühe palli vastaste võrku Jõgeva mängija Kätriin-Elise Pahva, kes sai kirja kolm tabamust.

Kahe parema naiskonna selja taga on pronksiheitlus väga põnev. Jõgeval on kirjas 5, Keilal 4 ning Tallinna Aurora Futsalil 3 punkti. Neist Wolvesil ja Auroral on pidamata neli ja Keilal kaks mängu.

Järgmisel nädalal on naiste meistriliigas kavas üks kohtumine, kus Kohila võõrustab 8. veebruaril Jõgevat.

Kolmandad naiste meistrivõistlused lõpevad veebruarikuu viimasel päeval.